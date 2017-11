Homem é assassinado em Pinhal Grande

Violência 12/11/2017 | 17h34 Atualizada em

Um homem de 48 anos foi assassinado na saída de uma festa, na madrugada deste domingo, em Pinhal Grande. De acordo com a Brigada Militar, uma ligação anônima teria avisado a guarnição sobre o ocorrido, por volta das 5h.

Segundo o registro, Claudiomiro Ferreira dos Santos foi esfaqueado no peito, na altura do coração. O crime aconteceu na Rua C, no loteamento Alberto Pasqualin. O homem chegou a ser socorrido por populares, mas já teria chegado sem vida ao hospital local. O suspeito do crime, um homem de 33 anos, foi detido pela BM e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

Com ele, os policiais encontraram um canivete, que teria sido usado para agredir a vítima. Conforme o boletim de ocorrência, após prestar depoimento na delegacia, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.

O velório da vítima está sendo realizado na capela mortuária da comunidade da Limeira, no centro de Pinhal Grande. O enterro será hoje, às 19h, no cemitério municipal da comunidade da Limeira.

Conforme Darci dos Santos, irmão da vítima, a vítima teria saído cedo de casa para jogar bocha e, depois, teria resolvido passar onde acontecia a festa. Claudiomiro era casado há cerca de 20 anos e não tinha filhos. Ele trabalhava como serviços gerais e residia em Pinhal Grande.

– Ele era um homem trabalhador, tinha a sua família e se dava bem com todo mundo, era muito bem-quisto. Prova disso é que bastante gente está aqui para dar o último adeus – disse o irmão, durante o velório.

