Homem é amarrado em árvore após assalto na BR-153

Caçapava do Sul 07/11/2017 | 14h49 Atualizada em

Um homem, de 40 anos, foi vítima de um assalto na noite de segunda-feira, na BR-153, em Caçapava do Sul. Após o crime, os assaltantes o deixaram amarrado em uma árvore às margens da rodovia.

Idoso é morto a facadas dentro de casa

Conforme a Brigada Militar, o homem dirigia uma Hillux no sentido Bagé-Caçapava, por volta das 21h30min. Em um trecho próximo ao Cerro da Angélica, um carro equipado com giroflex estava estacionado. Quando o motorista passou pelo veículo, o carro o seguiu até ele parar. O homem, achando que era a polícia, estacionou. Uma dupla armada desceu do carro e abordou a vítima. Ele foi levado pelos homens para um campo às margens da BR-153 e amarrado em uma árvore.

O grupo de criminosos, formado por quatro pessoas, roubou a Hillux e fugiu. A vítima foi socorrida por pessoas que estavam cuidando o campo e não teve ferimentos graves.

De acordo com o delegado Fabrício de Santis Conceição, a caminhonete foi encontrada nesta manhã em Pelotas. O caso será investigado.