Homem atira contra si após balear ex-companheira

Uma mulher, de 37 anos, está internada no hospital de São Gabriel após ter sido baleada, no final da tarde desta sexta-feira, no Bairro Bela Vista. O suspeito, seu ex-companheiro, de 31 anos, também está no hospital, na CTI em estado grave. Após atirar contra a mulher, ele atirou contra si.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 19h, após uma discussão entre os dois. Conforme o relato da vítima à Brigada Militar, eles haviam terminado o relacionamento e, enquanto discutiam, o homem pegou um revólver de dentro de uma mochila, e a baleou no pescoço. Após, ele acertou a própria cabeça.

A mulher foi socorrida por vizinhos e levada para atendimento médico. Ela está estável. Já o homem foi encontrado caído na cozinha da residência pela BM, socorrido pela Samu e levado para o hospital.