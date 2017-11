Guarda Municipal de Santa Maria recebe novas motos para a frota

Segurança 16/11/2017 | 17h46 Atualizada em

Foram entregues, na manhã desta quarta-feira, nove motocicletas reformadas da Guarda Municipal de Santa Maria. Os veículos receberam manutenção graças a um convênio entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a empresa Nicola Motos – Sindilojas e CDL dividiram o valor do investimento, R$ 9 mil, e a empresa bancou a mão de obra.

Com o retorno das motos às ruas, a guarda passa a contar com 16 veículos sobre duas rodas Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

VÍDEO: fumaça em chaminé de restaurante assusta moradores no Centro

O ato de entrega ocorreu em frente à Nicola Motos, na Avenida Dores, com a presença do prefeito, Jorge Pozzobom, do vice-prefeito, Sergio Cechin, e dos presidentes do Sindilojas e da CDL, Ademir da Costa e Marli Rigo, respectivamente.

Com o retorno das motos às ruas, a guarda passa a contar com 16 veículos sobre duas rodas e deve aumentar as áreas de abrangência da ronda ostensiva na cidade.