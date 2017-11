FOTOS: Entre robôs e vulcões, alunos do Naura Teixeira mostram suas experimentações

Educação 10/11/2017 | 13h01 Atualizada em

A Escola Estadual Naura Teixeira Pinheiro, no Bairro São José, realizou uma mostra científica e pedagógica no salão de festas da Igreja São José, ontem. A diretora do colégio, Jacqueline Severo, diz que a iniciativa do evento era para que os alunos mostrassem, a toda a comunidade, os trabalhos que realizaram durante o ano letivo. A mostra também foi alusiva ao aniversário da escola, que será comemorado amanhã.

Entre os trabalhos expostos, estavam projetos científicos, como o vulcão que o aluno do 7º ano do Ensino Fundamental Luan Lopes, 15 anos, fez com colegas de sala. A imitação da estrutura geológica foi feita com argila, e a erupção ficou por conta de uma mistura de bicarbonato de sódio, vinagre e detergente de cozinha.

Outro trabalho que chamou a atenção foi o robô feito de materiais reciclados do estudante do 6º ano Arthur Wilson Rosa, 13 anos.

– É um guerreiro intergalático, por isso tem planetas ao redor dele. Ele tem uma lança e armas laser, e um dos braços se mexe – contou, mostrando o movimento do robô.

Já o aluno do 7º ano Gustavo Martin, 13 anos, apresentou a maquete de uma casa em que os postes da rua tinham luzes de verdade, em pequenos LEDs.

– Meu avô é eletricista. Quando eu estava estudando fontes de energia, ele me disse que a gente conseguia acender os LEDs com pilhas comuns. Ele me mostrou como funcionava, e eu fiz a maquete para a mostra – disse Gustavo, que teve a ajuda do irmão, Marcinho Martin, que é estudante do 3º ano do ensino Fundamental, e do colega de sala Ruan Trindade.

O evento também teve apresentações artísticas e o lançamento do jornal da escola, produzido pelos alunos de uma turma do 3º ano do Ensino Médio.