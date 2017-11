Farmácia é alvo de assalto em Rosário do Sul

Criminalidade 02/11/2017 | 18h28 Atualizada em

Uma farmácia foi alvo da ação de bandidos no início da tarde desta quinta-feira, em Rosário do Sul. O local, que fica na Rua João Brasil, no Centro, faz parte da rede de farmácias São João. Até o momento, os suspeitos do crime ainda não foram identificados pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil, os proprietários da farmácia acionaram a polícia e comunicaram o assalto. Segundo eles, uma dupla armada com revólver chegou ao local, em uma motocicleta, e exigiu que os funcionários entregassem o dinheiro que havia no caixa – cerca de R$ 700.

Em seguida, os dois fugiram na motocicleta. A Brigada Militar foi acionada e faz buscas na região para localizar os suspeitos. Ninguém ficou ferido. As imagens das câmeras de segurança do local serão usadas para ajudar nas investigações.