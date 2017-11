Familiares e amigos de jovem assassinado fazem protesto em Santa Maria

Justiça 12/11/2017 | 20h55 Atualizada em

Pedindo por justiça, familiares e amigos de Patrick Mendes da Cruz, 20 anos, fizeram um protesto neste domingo. O grupo saiu da casa onde o jovem morava com a mãe, no bairro Itaimbé, e fizeram uma caminha até a Capela São Pedro, no mesmo bairro, onde aconteceu a missa do sétimo dia.

Foto: Nathy Santos / Arquivo Pessoal

O jovem ia completar 21 anos na próxima semana, mas foi morto com cinco tiros na madrugada do último domingo, enquanto participada de uma comemoração, em Santa Maria.

Segundo a tia e madrinha de Patrick, Elaine Medianeira Miranda Mendes, a família espera que o responsável pelo crime seja preso o mais rápido possível.

– Nós só queremos justiça – resumiu Elaine, enquanto participada da caminhada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Este foi o 54º homicídio do ano em Santa Maria.