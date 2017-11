Familiares de vítimas da Kiss têm estande na Feisma 

Para que não se repita 10/11/2017 | 19h59 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) participa da Feisma 2017. No local, haverá um estante cujo objetivo é intensificar as doações para campanha de construção do memorial em homenagem às vítimas.

O espaço contará com computador para acompanhar as doações, que podem ser feitas por cartão de crédito ou por transferência bancária (veja abaixo como ajudar).

Artistas gravam vídeo em apoio à campanha de arrecadação do Memorial da Kiss

Quem contribuir receberá como gratificação um livro: 15 mil trovas para Deus, do escritor mineiro, Vianildo. Em 2013, o autor fez uma doação de 1000 exemplares à AVTSM.

Banner da campanha para memorial é fixado no prédio da Boate Kiss

A campanha segue até 25 de novembro e tem como meta mínima R$ 150 mil. O valor deve custear o concurso que prevê a escolha do melhor projeto. Até as 17h desta sexta-feira, 477 pessoas haviam contribuído e o total arrecadado era de R$ 87,070 mil. Clique aqui para doar.

COMO CONTRIBUIR

Formas de contribuição

– Pessoas físicas ou jurídicas podem doar utilizando a plataforma de financiamento coletivo disponível no site. Clique aqui para acessar

– Ao acessar a página, o doador deve clicar em "Apoiar este projeto" e escolher o valor desejado para a doação

– O pagamento será feito com cartão de crédito ou Moip (pagamento online). Há ainda a possibilidade de emitir boleto bancário

– As doações são declaráveis no Imposto de Renda e, dependendo do valor, o doador poderá ter direito a uma recompensa

– Mais informações aqui