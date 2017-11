Fames e Ulbra abrem a temporada de vestibulares neste final de semana

Ensino Superior 18/11/2017 | 09h38 Atualizada em

O calendário de vestibulares de verão das instituições particulares de Ensino Superior abre neste final de semana com as provas da Faculdade Metodista (Fames), no sábado, e da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no domingo.

FAMES

Os candidatos a ingresso na Fames terão quatro horas, das 13h às 17h, para fazer a prova, composta por 40 questões de múltipla escolha e uma redação. O local de provas será a sede da instituição (Rua Doutor Turi, 2.003), de acordo com o edital do vestibular da Fames.

O documento ainda sugere que os participantes do processo seletivo cheguem ao local com 30 minutos de antecedência ao início da prova e destaca que após às 13h não será permitida a entrada no prédio da instituição.

Conforme a assessoria da Fames, para efetuar a prova os candidatos devem ter em mãos um documento de identificação com foto e validade legal, e caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não há restrições para os lanches que os candidatos quiserem levar.

O gabarito está previsto para divulgação neste sábado, a partir das 18h, no site da Fames e o listão dos aprovados na terça-feira, às 18h, no mesmo site.

ULBRA

Os candidatos que vão participar da avaliação da Ulbra terão duas horas para responder 20 questões objetivas, sendo 15 de português e cinco de matemática, e para a produção de uma redação.

A Ulbra Santa Maria, que fica no distrito de Boca do Monte, será o local de provas do vestibular da instituição Foto: Ulbra Santa Maria / Divulgação

De acordo com a assessoria da Ulbra Santa Maria, as provas serão aplicadas na sede da instituição (BR-287, s/nº, no distrito de Boca do Monte) e, a partir das 7h, os participantes serão recepcionados com um café da manhã, oferecido pela universidade.

A prova começa às 9h, mesmo horário em que os portões serão fechados. De acordo com o edital do vestibular da Ulbra, a recomendação é que os participantes cheguem com, pelo menos, uma hora de antecedência ao local de prova e acompanhantes não poderão ficar dentro do prédio da universidade durante o tempo da avaliação.

Para a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta e de material transparente. Quem quiser levar lanche, deve seguir as mesmas normas do regulamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo a assessoria da Ulbra. Isto é, só serão permitidos alimentos que estiverem em embalagens transparentes e sem rótulos, inclusive garrafas de água.

A divulgação do gabarito está prevista para as 14h de domingo, no site do Vestibular Ulbra. Já o listão dos aprovados deve ser divulgado na sexta-feira, dia 24, a partir das 18h, também no site do Vestibular Ulbra.

Veja o calendário de vestibulares de instituições de Santa Maria e da Região Centro:

SANTA MARIA

FADISMA

Inscrições: Até quinta-feira, pelo site da Fadisma

Taxa de inscrição: R$ 40

Prova: Próximo sábado, dia 25 de novembro, às 14h

Informações: Pelo site da Fadisma, página no Facebook ou pelo telefone (55) 3220-2500

Cursos e vagas:

– Ciências Contábeis (noturno): 40

– Direito: 50 vagas diurno e 50 vagas noturno

FAPAS

Inscrições: Até terça-feira, pelo site da Fapas

Taxa de inscrição: R$ 35

Prova: Próximo sábado, 25 de novembro, às 14h

Informações: pelo site da Fapas ou pelo telefone (55) 3220-4575

Cursos e vagas:

–Administração: 50

– Direito: 50

– Filosofia (licenciatura): 30

– Teologia: 25

FISMA

Inscrições: Até quarta-feira, pelo site da Fisma ou na sede (Rua José do Patrocínio, 26)

Taxa de inscrição: R$ 30 e 1 kg de alimento não perecível

Prova: 25 de novembro, às 16h

Informações: (55) 3025-9725 e pelo site da Fisma

Cursos e vagas:

– Administração: 40 vagas noturno

– Enfermagem: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Psicologia: 40 vagas diurno e 40 noturno

– Tecnologia em Gestão Comercial: 40 vagas noturno

SOBRESP

Inscrições: Até 22 de fevereiro de 2018, pelo site Vestibular Sobresp

Taxa de inscrição: R$ 30 para prova ou para utilizar a nota do ENEM

Prova: de 20 de outubro a 24 de fevereiro (escolha da data na hora da inscrição)

Informações: (55) 3214-1111 ou contato@sobresp.com

Cursos e vagas:

– Administração: 50 vagas noturno

– Psicologia: 50 vagas noturno

UNIFRA

Inscrições: Prazo encerrado

Prova: 27 de novembro, das 13h30min às 17h30min

Informações: (55) 3220-1220, coperves@unifra.br ou no site Vestibular Unifra

NA REGIÃO

URCAMP (SÃO GABRIEL)

Inscrições: Prazo encerrado

Prova: Neste domingo

Informações: (53) 3242-8244, ramais 246 e 287, ou pelo site da Urcamp

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito e Educação Física

UNICRUZ (CRUZ ALTA)

Inscrições: Até dia 27 de novembro, pelo site da Unicruz

Taxa de inscrição: R$ 45

Prova: 3 de dezembro, às 16h

Informações: 0800 51 00 101

Cursos: Administração, Agronomia (diurno ou noturno), Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Aeronáuticas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito (diurno ou noturno), Educação Física (bacharelado ou licenciatura), Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Estética e Cosmética (tecnólogo), Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Letras (licenciatura em português/espanhol ou em português/inglês), Medicina Veterinária e Pedagogia

URI (SANTIAGO)

Inscrições: Até terça-feira, pelo site da URI

Taxa: R$ 70

Informações: (55) 3251-3151, ramal 202

Prova: Próximo domingo, 26 de novembro, às 14h

Cursos e vagas:

- Administração: 50

- Agronomia: 40

- Arquitetura e Urbanismo: 35

- Ciência da Computação: 35

- Ciências Biológicas (licenciatura): 30

- Ciências Contábeis: 40

- Direito: 50 diurno e 60 noturno

- Educação Física (licenciatura): 30

- Enfermagem: 40

- Farmácia: 40

- Letras: 30

- Pedagogia: 30

- Psicologia: 40