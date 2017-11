Fadisma abre edital de seleção para professores de Ciências Contábeis

Seleção de professores 16/11/2017 | 09h30 Atualizada em

A Fadisma abre inscrições para processo seletivo de professores do curso de Ciências Contábeis. As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 21h, na Secretária Geral da instituição (Rua Duque de Caxias, 2.319) até 24 de novembro.

As vagas disponíveis são para as áreas de Contabilidade e Matemática. Os candidatos devem levar uma cópia da identidade, do diploma de graduação, do certificado de especialização ou MBA e o currículo lattes. A seleção será feita por meio de uma prova didática, uma entrevista e análise de currículo. Não será cobrada taxa de inscrição.

O edital completo está disponível no site. Mais informações pelo telefone (55) 3220-2500.