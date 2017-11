Fachada da Kiss receberá novo conceito para campanha do memorial às vítimas

Para que não se repita 02/11/2017 | 14h17 Atualizada em

– A fase agora não será mais de protestos e frases na parede e sim de uma cara nova. Queremos que as pessoas sintam essa transição – diz Flávio Silva, vice-presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM).

VÍDEO: Ídolo colorado é mais um reforço em campanha de Memorial às Vítimas da Kiss

Na manhã desta quinta-feira, ele pintava de branco a parte inferior da parede do prédio da Boate Kiss. O objetivo é apresentar um novo conceito, que esteja em sintonia com a campanha que prevê a construção de um memorial em homenagens à vítimas.

Porém, como a estrutura, bem como toda fachada não pode ser descaracterizada, as intervenções serão sutis. Nos próximos dias, se a previsão do tempo colaborar Deivison Lima, artista de São Pedro do Sul, grafitará o local. Os detalhes ainda não foram informados.

A campanha segue até 25 de novembro e tem como meta mínima R$ 150 mil. O valor deve custear o concurso que prevê a escolha do melhor projeto. Até as 14h desta quinta-feira, 399 pessoas haviam contribuído e o total arrecadado era de R$ 79, 443mil. A doação por aqui.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

COMO CONTRIBUIR

Formas de contribuição

– Pessoas físicas ou jurídicas podem doar utilizando a plataforma de financiamento coletivo disponível no site. Clique aqui para acessar

– Ao acessar a página, o doador deve clicar em "Apoiar este projeto" e escolher o valor desejado para a doação

– O pagamento será feito com cartão de crédito ou Moip (pagamento online). Há ainda a possibilidade de emitir boleto bancário

– As doações são declaráveis no Imposto de Renda e, dependendo do valor, o doador poderá ter direito a uma recompensa

– Mais informações aqui