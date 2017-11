Fachada da boate Kiss ganha novo grafite

Campanha 03/11/2017 | 20h21 Atualizada em

O tempo colaborou e, na tarde de sexta-feira, a palavra “Abrace” surgiu na parte inferior da fachada da boate Kiss, no centro de Santa Maria. O grafite em azul foi pintado para dar um novo conceito à campanha de arrecadação de recursos para a construção do memorial que homenageará as vítimas do incêndio que matou 242 pessoas.

– A ideia da palavra "Abrace" veio justamente porque acreditamos que foi isso que faltou: mais pessoas abraçarem a ideia do memorial – afirmou o vice-presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Flávio da Silva.

Flávio e o presidente da associação, Sergio da Silva, acompanharam a grafitagem, uma iniciativa da própria AVTSM com apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e da prefeitura de Santa Maria.

O trabalho da grafitagem foi feito pelo artista Deivison Lima, de São Pedro do Sul, que já fez outras intervenções na fachada da Kiss. Durante a pintura na sexta-feira, ele falou sobre a iniciativa:

– Para mim, é até um privilégio estar ajudando agora. Toda vez que eu faço um trabalho aqui, a cabeça acaba voltando para aquele dia (27 de janeiro de 2013, data do incêndio), e a vontade é de pedir justiça.

Até as 19h30min de sexta-feira, R$ 79,843 mil haviam sido arrecadados na campanha, faltando 22 dias para encerrar o prazo. A meta de arrecadação é de R$ 150 mil na primeira etapa, que poderá custear o concurso que prevê a escolha do melhor projeto para o memorial.

PEDIDO ESPECIAL

A campanha do memorial ganhou uma apoiadora de peso. A cantora Ivete Sangalo gravou um vídeo pedindo mais colaborações para que essa ideia seja concretizada. Na madrugad deste sábado, ela faria um show no Parque da Medianeira, em Santa Maria. O vídeo pode ser visto na página da AVTSM no Facebook. Para ver o vídeo, clique aqui.

COMO CONTRIBUIR

Formas de contribuição

– Pessoas físicas ou jurídicas podem doar utilizando a plataforma de financiamento coletivo disponível no site. Clique aqui para acessar

– Ao acessar a página, o doador deve clicar em "Apoiar este projeto" e escolher o valor desejado para a doação

– O pagamento será feito com cartão de crédito ou Moip (pagamento online). Há ainda a possibilidade de emitir boleto bancário

– As doações são declaráveis no Imposto de Renda e, dependendo do valor, o doador poderá ter direito a uma recompensa – Mais informações aqui