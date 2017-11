Ex-jogador de futebol de Santa Maria leva esporte ao Beco da Tela

Cidadania 13/11/2017 | 12h01 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Neco cuida de projeto que estimula a criançada do Beco da Tela a enxergar no futebol uma alternativa para a vida

Neco cuida de projeto que estimula a criançada do Beco da Tela a enxergar no futebol uma alternativa para a vida Foto: Charles Guerra / New Co

A vontade de integrar crianças e adolescentes por meio do esporte fez com que o marceneiro e ex-jogador de futebol Sérgio Antônio Silva Lima, 46 anos, criasse o projeto Vale da Bênção, que promove aulas de futebol para meninos e meninas de 8 a 15 anos, moradores do Beco da Tela, na Vila Schirmer, região nordeste da cidade.

Morador do bairro, Neco, como é conhecido o ex-atleta, acompanha o dia a dia dos meninos e sabe que a maioria tem muito tempo ocioso.

– Eu assistia muitas pessoas se perdendo, então, resolvi ajudar. Como sempre fui praticante de esporte, estou certo de que atividades físicas, cuidado e amizade podem fazer a diferença em nossa comunidade – conta Neco.

Para manter o projeto que funciona desde o ano passado, Neco recebe o auxílio de voluntários e da mulher, a diarista Ana Paula Ramos, 40 anos. Juntos, eles promovem a integração de, aproximadamente, cem crianças e adolescentes, que se reúnem todos os sábados para conversar, brincar e compartilhar um lanche.

– A maioria deles não tem pai, nem mãe. Nossa intenção é ocupar o tempo e a cabeça deles com o futebol – comenta.

SOLIDARIEDADE

O ex-jogador de futebol do Internacional de Santa Maria comenta que o exemplo de solidariedade está presente na vida dele desde a infância.

– Eu nasci para isso e gosto muito de poder cuidar das outras pessoas – comenta Neco.

Além das aulas, o projeto Vale da Bênção promove festas de aniversários e auxilia os participantes fora do campo. Com poucos recursos, muitas vezes, Neco disponibiliza a própria renda para não deixar o trabalho parar. Para ele, a recompensa está na resposta positiva dos pais e no carinho e respeito das crianças.

– Não tem como negligenciar a situação de carência do bairro. Se a gente sabe que um deles está doente, corremos atrás, conseguimos remédio, levamos ao médico. Às vezes, parece que estamos sozinhos nessa missão, mas sei que vale a pena. Cada oportunidade dada a uma criança pode mudar toda a trajetória da vida dela –acredita.

O projeto Vale da Bênção promove aulas de futebol para meninos e meninas de 8 a 15 anos Foto: Charles Guerra / New Co

VOLUNTÁRIOS

Entre os voluntários do projeto, estão a educadora infantil Elisa Vieira Pinto, 63 anos, e o garçom Cristiano Santana da Silva, 36 anos, cofundador da iniciativa. Silva conta que teve uma infância difícil e, durante muito tempo, passou por diferentes dificuldades.

– Um dia, alguém acreditou em mim e eu mudei a minha vida. Hoje, o mínimo que posso fazer é retribuir. A cada dia, percebo a disposição e esperança no olhar de cada criança do projeto – emociona-se ele.

Para Elisa, acompanhar um trabalho tão bonito é um privilégio. Disposta em colaborar com Neco, ela tem certeza de que sempre vale a pena cuidar de um jovem. Segundo a educadora, o futuro deles pode ser definido todos os dias e, se cada um fizer um pouco, o mundo será bem melhor.

QUER AJUDAR TAMBÉM?

O projeto Vale da Bênção não aceita doações em dinheiro. Para doar alimentos, material para artesanato em costura e artigos esportivos, o contato é (55) 9915-30163, direto com Neco.

* Colaborou Renata Teixeira