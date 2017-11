Estudante de Agudo é selecionado entre milhares para intercâmbio nos EUA

Educação 06/11/2017 | 09h24 Atualizada em

Desenvolvedor, Designer e Empreendedor. Sedento por novos conhecimentos e experiências. Tecnologia. Assim se define o estudante Ricardo Schieck, 17 anos, morador de Agudo. Autodidata em computação e em inglês, o aluno do 2º ano do Ensino Médio foi um dos 50 jovens brasileiros selecionados para um concorrido programa de intercâmbio nos Estados Unidos.

Ricardo não esconde a alegria por ter sido escolhido, entre milhares de concorrentes do programa Jovens Embaixadores 2018, para uma incursão de três semanas por órgãos do governo dos EUA, ONGs, escolas e projetos sociais. Além de aprender a cultura de lá, os jovens com idades entre 17 e 18 anos também mostrarão o Brasil para os norte-americanos.

Foi a sede por conhecimentos e tecnologia que levaram o agudense a ser selecionado. Ele aprendeu a programação de computador sozinho, lendo o que podia na internet e em livros. Da mesma forma, tornou-se "semifluente", como ele diz, em inglês sem nunca ter frequentado um curso. Seus conhecimentos tecnológicos o levaram a ser instrutor voluntário de computação para crianças em um curso da Quarta Colônia.

Com esse perfil, Ricardo acabou se encaixando nas regras do programa da Embaixada dos EUA no Brasil. Depois de passar por uma longa e burocrática seleção, que incluiu até prova de inglês, ele recebeu o resultado na semana passada. A informação foi dada por meio da página da iniciativa no Facebook.

– Comecei a atualizar a página, achando que havia um erro no servidor. Depois, paralisei. Só vi que não era um sonho no outro dia, quando acordei – conta Ricardo, que se inscreveu no programa por acaso, após ver uma propaganda na rede social.

Para o aluno da Escola Estadual Professor Willy Roos que nunca foi mais longe que Balneário Camboriú (SC), viajar para os EUA será uma experiência inesquecível. O programa tem preferência por jovens que tenham alguma experiência em voluntariado e noções de inglês e, também, sejam de famílias de classe baixa.

Ricardo viaja em janeiro. Na volta, começará a se preparar para tentar a faculdade de Ciência da Computação. Seu sonho é trabalhar em uma multinacional e, quem sabe, no Exterior.

O PROGRAMA

_ O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas

_ O programa é bastante concorrido e recebe candidaturas de todo o Brasil. Os selecionados viajam em janeiro para um programa de três semanas nos Estados Unidos. Os jovens participam de reuniões com autoridades do governo dos EUA, líderes de ONGs, visitam escolas e projetos sociais, participam de atividades de voluntariado e fazem apresentações sobre o Brasil, sua cultura e seu povo

_ O programa tem como alvo alunos brasileiros que são exemplos em suas comunidades, em termos de liderança, atitude positiva, trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa



Fonte: Embaixada e Consultado dos EUA no Brasil