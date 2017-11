Em operação na Pesm, agentes encontram celulares, armas e drogas dentro das celas

Inspeção 17/11/2017 | 18h38 Atualizada em

Agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) fizeram uma operação de revista na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm) na manhã desta sexta-feira. A equipe do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP) e o Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Susepe encontraran celulares, baterias de celulares, carregadores, os chamados estoques (armas artesanais) e uma pequena quantidade de drogas.

Batizada de End of Year, que significa fim de ano em inglês, a operação marca uma das ações estratégicas da Susepe no final do semestre . Ao todo, 110 apenados do Módulo 2 da Galeria D foram removidos das 14 celas onde estavam alocados para a retirada de possíveis materiais de risco. O objetivo da ação era desarticular ações de lideranças negativas e estabelecer disciplina nas galerias.

O delegado penitenciário da 2ª Região Penitenciária, Anderson Prochnow, que coordenou a ação, informou que não houve indisciplina por parte dos apenados e que por isso não foi necessária a transferência de nenhum deles.

– Geralmente, eles escondem dentro dos colchões, quando percebem que vai haver revista, tentam descartar este material, mas temos sempre um trabalho anterior para evitar que isso aconteça. Podemos dizer que tivemos sucesso absoluto nesta operação – avaliou o delegado penitenciário.

Ainda de acordo com Prochnow, as inspeções são feitas em sistema de rodízio ou sob demanda, quando há uma situação suspeita detectada pela Assessoria de Inteligência da Susepe. Os apenados que passaram pela vistoria na operação têm idades entre 18 a 25 anos e cumprem pena por diversos tipos de crime. A Susepe ainda não havia contabilizado o total de objetos apreendidos. Os itens serão encaminhados à Polícia Civil.