Duas pessoas são assassinadas em menos de 30 minutos em Santa Maria

58º e 59º homicídios do ano 20/11/2017 | 08h01 Atualizada em

Um homem, de 37 anos, e um adolescente, de 16 anos, foram assassinados na noite deste domingo, em Santa Maria. Os dois foram baleados por homens que dirigiam motocicletas, conforme as ocorrências registradas na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

VÍDEO: Jovem é agredido em briga no Calçadão

O primeiro caso aconteceu por volta das 22h30min, no Bairro São José. A vítima, identificada como André Teotonio Leal, foi encontrada caída na Rua Vereador Lauro Machado Soares. Leal foi atingido por três disparos de arma de fogo, socorrido pela Samu e levado até o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde morreu por volta das 3h desta segunda-feira.

Violência obstétrica será debatida em ciclo de palestras

Já por volta das 22h50min, no Bairro Lorenzi, o adolescente Vinícius Peres dos Santos foi assassinado com quatro tiros. Conforme a ocorrência, ele estava sentado na calçada da Rua João Franca de Andrade, junto com outros quatro adolescentes. Um dos tripulantes de uma motocicleta passou no local e atirou contra o grupo. Santos chegou a ser levado ao Husm, mas não resistiu. Outras duas adolescentes também foram baleadas e levadas para o hospital, mas não correm risco de morte.

Esses foram os 58º e 59º homicídios registrados neste ano em Santa Maria.