Dona e cuidadora de creche são indiciadas por maus tratos

Está sob a análise do Ministério Público (MP) o indiciamento por maus-tratos de uma proprietária e de uma cuidadora da Escolinha de Educação Infantil Piu Piu. O caso chegou à promotoria na tarde da última terça-feira.

A conclusão da investigação policial, aberta em julho deste ano pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), foi remetida ao Fórum de Santa Maria em 19 de setembro. O MP deve decidir, a partir de agora, se arquiva, pede mais investigações ou denuncia o caso à Justiça.

Apesar de as duas mães que registraram as ocorrências contra a creche não terem submetido as filhas ao exame de corpo de delito – o que não pôde comprovar a lesão corporal –, Luiza Sousa, delegada responsável pelo caso, afirma que outras evidências levaram ao indiciamento por maus-tratos:

– Tínhamos relato de testemunhas, fotografias e os depoimentos. Em um dos casos, uma professora informou que a menina caiu do carrinho, no outro, nem souberam explicar. Mas elas (dona e cuidadora) são garantidoras das crianças quando estão lá, por isso, o indiciamento.

À época, as denúncias foram parar nas redes sociais gerando grande repercussão.

A cuidadora da creche disse estar abalada emocionalmente:

– Estou triste, mas tenho minha consciência limpa.

A dona da escolinha informou à reportagem do Diário que falaria por meio de seu advogado, Andrei Carlosso Guglieri. A reportagem entrou em contato com o advogado na quinta-feira, mas ele preferiu não se manifestar sobre o caso.

