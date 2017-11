Dois são presos por tráfico de drogas em São Gabriel

Criminalidade 01/11/2017 | 16h38

A Polícia Civil de São Gabriel cumpriu, na manhã desta quarta-feira, dois mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da cidade. Nas ações, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. A polícia não informou a idade dos suspeitos.

O primeiro caso foi no Bairro Vila Rocha, onde os policiais civis cumpriam mandado de busca e apreensão. Depois de ter a casa revistada, um homem foi preso em flagrante. No local, os policiais encontraram 7 gramas de cocaína, 9 gramas de maconha e uma balança eletrônica, dentro de uma gaveta no quarto do suspeito.

Mais tarde, em novo cumprimento de mandado, no Bairro Cidade Nova, outro homem foi preso por tráfico de entorpecentes. Com o suspeito, foi apreendida a quantia de 26 gramas de maconha e 9 gramas de crack.