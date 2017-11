Dois são baleados durante tiroteio em São Sepé

Violência 12/11/2017 | 20h38 Atualizada em

Duas pessoas ficaram feridas após uma troca de tiros no final da tarde deste domingo, em São Sepé. De acordo com a Brigada Militar, o caso aconteceu no Bairro Santos. Moradores da região ouviram disparos e acionaram a polícia. Além disso, dois carros teriam saído do local em alta velocidade após o tiroteio.

As vítimas, um homem e uma mulher que não tiveram a idade informada pela polícia, seriam de um grupo de ciganos que ocupa uma área aos fundos da Escola Francisco Brochado da Rocha. O homem acabou atingido por um disparo no pescoço, e a mulher foi ferida na barriga.

BM e Pelotão de Operações Especiais (POE) atenderam a ocorrência, por volta das 20h15min e permaneciam no local. Um homem foi detido e deve ser encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Sepé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou as vítimas para o Hospital Santo Antônio. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

