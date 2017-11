Doações para o memorial da Kiss podem ser feitas na Praça  

Faltam 6 dias 19/11/2017 | 20h30 Atualizada em

"Os gregos inventaram o teatro mágico para suportar as dores da vida. Por que eles ão sucumbiram ao pessimismo? Porque recorreram à beleza da narrativa. O belo não cura, mas alivia. Estamos nos devendo esse alívio". Com as palavras do jornalista Marcelo Canellas, os integrantes da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria (AVTSM) pedem ajuda para campanha de arrecadação para viabilizar um Memorial às Vítimas da Kiss.

Artistas gravam vídeo em apoio à campanha de arrecadação do Memorial da Kiss

Ainda faltam 6 dias e R$ 55 mil para atingir a meta mínima de R$ 150 mil, para realização de um concurso de arquitetura que selecionará um projeto. Outros R$ 150 mil serão usados para contratação do vencedor e desenvolver o projeto arquitetônico. A campanha de financiamento coletivo possibilita que a AVTSM tenha direito ao valor apenas se atingir a meta estabelecida. Se não alcançar os R$ 150 mil, os valores serão devolvidos para as pessoas que doaram.

DOAÇÕES NA TENDA DA VIGÍLIA

A partir de segunda-feira, os familiares ficarão na tenda da AVTSM, na Praça Saldanha Marinho, das 9h às 18h. As doações poderão ser feitas no local até sábado, dia em que a campanha termina. Na praça, as doações devem ser feitas em dinheiro, em qualquer valor.

Seminário sobre construção de memorial às vítimas da Kiss emocionou familiares

– A gente vê a importância da colaboração da população. Trata-se de um memorial não para os familiares, mas para a cidade de Santa Maria, em parceria com a população, para celebrar a vida, bem como diz o slogan da campanha – comenta Flávio Silva, vice-presidente da AVTSM.

OUTRAS FORMAS DE DOAR

NO SITE

– Pessoas físicas ou jurídicas podem doar utilizando a plataforma de financiamento coletivo disponível no site. Clique aqui para acessar

– Ao acessar a página, o doador deve clicar em "Apoiar este projeto" e escolher o valor desejado para a doação

– O pagamento será feito com cartão de crédito ou Moip (pagamento online). Há ainda a possibilidade de emitir boleto bancário

– As doações são declaráveis no Imposto de Renda e, dependendo do valor, o doador poderá ter direito a uma recompensa

– Mais informações aqui

DEPÓSITO BANCÁRIO

Quem preferir pode doar diretamente na conta bancária exclusiva para contribuições: Caixa Econômica Federal, Agência 0501, Op 013, CC 257451-4.