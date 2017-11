Cruz Alta embarca para missão na Alemanha

Região 15/11/2017 | 14h30 Atualizada em

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Cruz Alta, Emerson de Souza, participa de uma missão de negócios na Alemanha. Ele embarcou no último sábado para uma estada de 10 dias no país europeu com o objetivo de buscar possibilidades de investimento para o Distrito Industrial do município.

Feira Agrotécnica de Hanover, que ocorre esta semana, é uma das paradas da missão das prefeituras de Cruz Alta e Panambi Foto: Agritechinica / Divulgação

No circuito alemão, Souza visitará as cidades de Hanover e Stuttgart, juntamente com uma missão empresarial de Panambi, que também conta com representantes governamentais daquele município. A primeira parada da equipe é na Agritechnica, maior feira de tecnologia agrícola da Europa, que ocorre esta semana em Hanover.

Depois, a comissão irá a Stuttgart, onde visitará a Universidade local e a Cidade do Futuro, uma cidade digital interligada movida a energia fotovoltaica. Conforme o secretário, isso trará contribuições para o sistema de energia que está em projeto de instalação em Cruz Alta. Ainda em Stuttgart, está programada uma agenda com o governo local.

O convite para esta viagem partiu de conversas entre Souza e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Panambi, Rafael Jacques de Oliveira, sobre o conceito de as duas cidades serem complementares, e não competitivas. A partir disso, Panambi fez o convite para a viagem em conjunto entre as prefeituras.

Foto: Prefeitura de Cruz Alta / Divulgação

INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Panambi já realiza missões empresariais para diversos países há mais de 20 anos. Essas viagens costumam gerar investimentos em novas tecnologias para a região e, dessa forma, trazem a instalação de novas empresas. Toda essa experiência em captação de investimentos, gestão, governança, pode trazer também contribuições para Cruz Alta.

Panambi se estabeleceu como um Arranjo Produtivo Local (APL) metal-mecânico. Já Cruz Alta tem capacidade para o desenvolvimento de um APL de indústria de alimentos, devido à produção agropecuária da região, além de possuir condições de receber empresas de diversos outros setores.

Emerson de Souza, que realiza a missão com recursos próprios, ressalta que está indo para adquirir conhecimento.

– Estou indo com o espírito aberto de aprendizado, de forma a entender como funcionam essas transições e inaugurar uma nova fase para Cruz Alta – afirma.

*Com informações da prefeitura de Cruz Alta