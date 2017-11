Corpo de jovem é encontrado em barragem em Santa Maria

Investigação 15/11/2017 | 09h23 Atualizada em

O corpo de um jovem foi encontrado dentro da barragem do DNOS, no Campestre do Menino Deus, na noite desta terça-feira, em Santa Maria. Ele ainda não foi identificado.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), a polícia foi acionada após o corpo ter sido avistado por moradores boiando próximo a margem, por volta das 20h30min. O jovem é negro e deve ter entre 20 e 30 anos. Ele usava uma camiseta vermelha e uma bermuda marrom, além de um brinco na orelha. No bolso da bermuda do jovem, havia um telefone celular.

De acordo com a Polícia Civil, é provável que o corpo estava na barragem há cerca de quatro dias. Não foi possível identificar se há marcas de violência ou tiros no corpo. Ele foi encaminhado para o Departamento Médico-Legal (DML).

A Polícia Civil busca identificar o jovem. Quem tiver alguma informação, deve entrar em contato com a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (Rua dos Andradas, 1397), fone (55) 3221-2809.