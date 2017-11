Como foi o Dia de Finados em Santa Maria

Feriado 02/11/2017 | 16h06 Atualizada em

Cemitério Ecumênico Municipal recebeu visitantes desde as primeiras horas

Cemitério Ecumênico Municipal recebeu visitantes desde as primeiras horas Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Tradicionalmente marcado por homenagens, o Dia de Finados foi de intenso movimento nas ruas, igrejas e cemitérios de Santa Maria. Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, à beira de túmulos, pessoas de diversas cidades do Estado chegavam e reservavam momentos em orações ou agradecimento às graças alcançadas por santos populares. Flores, velas, coroas e mensagens em cartazes eram deixados no intuito de materializar a saudade.

– Tenho meus pais, irmãos e marido aqui. Às vezes, é difícil vim e faço orações em casa. Mas hoje, Finados, mando rezar uma missa e venho ao cemitério – disse Dirce Sauthier, 80 anos, enquanto comprava um vaso de flores em frente ao Cemitério Ecumênico Municipal.

Teve também quem chegou cedo para limpar os local onde estão sepultados amigos e familiares. Já no interior de algumas capelas do município, algumas missas também celebravam a data. Na Basílica da Medianeira, por volta das 11h, cerca de 50 pessoas oravam junto do Padre Rubens Doto. Um pouco antes, Às 10h, Padre Enio Rigo reunia fiéis na Catedral Metropolitana.

No entorno dos maiores cemitérios da cidade, o fluxo de carros, ônibus e pessoas exigiam a atenção de fiscais de trânsito. Na avenida Dois de Novembro, o trânsito preciso ser bloqueado na alterado da Rua Caldas Júnior, no sentido bairro-centro.

– Essa mudança foi necessária para garantir a segurança das pessoas. Tem muito idoso que vem ao cemitério (ecumênico). O pico do movimento é entre das 9h às 10h, e das 14h às 17h – informou o fiscal municipal de trânsito, Ivan Cezimbra, 43 anos.

A Faixa Velha de Camobi também permanece com trânsito superior aos demais feriados devido às visitas ao Cemitério Santa Rita, instalado naquela região.