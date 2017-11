Como controlar a ansiedade antes da prova do Enem

Inspira... e expira 04/11/2017 | 11h59 Atualizada em

Mais de 6,7 milhões de candidatos devem participar do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, sendo 16.018 apenas em Santa Maria. Neste domingo, primeira etapa da prova – a segunda é no dia 12 de novembro –, são 180 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) e Linguagens (Língua portuguesa, Literatura, Inglês, Espanhol e Artes), mais a redação.

Foto: Manuela Balzan / agencia rbs

Para os participantes foram meses de preparação, e até mesmo de revisão, com os aulões na semana que antecede as provas. Porém, estar pronto não significa saber todo o conteúdo exigido, pois, controlar a ansiedade também faz parte da prova.

O estudante Augusto da Silva Colpo, 16 anos, diz que está calmo para o primeiro dia de provas, neste domingo, e conta que se percebe o "nervosismo chegando", ele faz exercícios, sejam físicos ou de estudo. No momento, uma das maiores preocupações do adolescente é chegar cedo ao local de prova, que será na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), para conseguir um bom lugar dentro da sala de aula.

– O lugar em que estarei sentado é decisivo. Então preciso pegar um lugar bom – diz.

Enquanto Augusto planeja uma forma de achar a cadeira ideal, a estudante Jaqueline Alves Natel, 17 anos, afirma que a ansiedade dela não vai deixar que ela almoce neste domingo. A jovem conta que vai fazer um lanche antes da prova e para a sala pretende levar apenas uma garrafa de água.

– Quando fiz outras provas, simulados do Enem, levei lanche porque não senti fome. Sei que sou assim – conta.

TUDO PRONTO

Os candidatos terão cinco horas e meia, das 13h30min às 19h, para fazer a prova. Mas antes de se preocupar com o tempo para responder os exercícios, os participantes precisam ficar atentos ao horário de abertura dos portões, ao meio-dia, e de fechamento, às 13h, em todos os locais de prova.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Jaqueline, mora no Bairro Itararé e vai fazer a prova do Enem na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), no distrito de Boca do Monte. Ela conta que vai de ônibus até o local e, mesmo que precise de duas conduções, está organizada para chegar na Ulbra por volta das 11h30min de domingo. A antecipação é para não correr o risco de se atrasar, já prevendo que algum imprevisto possa acontecer pelo percurso.

Como Jaqueline, outros candidatos também vão utilizar o sistema de transporte público para chegar a um dos 21 locais de prova do Enem em Santa Maria, lembrando que a escola Coronel Pilar foi substituída pelo Colégio Tiradentes. Para reforçar o atendimento dos participantes do exame, a prefeitura e o Sistema Integrado Municipal (SIM) reforçou as linhas de ônibus neste domingo.