Começa a venda de lotes para a Romaria da Medianeira

Começou, nesta segunda-feira, a venda de lotes para a Romaria de Nossa Senhora da Medianeira, que será realizada no próximo domingo, dia 12, em Santa Maria. Até sábado, a prefeitura vai disponibilizar 216 espaços para comerciantes ao longo da Avenida Medianeira, por onde vai passar a procissão. A expectativa é que milhares de pessoas participem da romaria.

Somente neste primeiro dia, 65 espaços já haviam sido comercializados pelo valor de R$ 242,11 cada, na Superintendência de Fiscalização da prefeitura. Até sexta-feira, as vendas ocorrem das 7h30min ao meio-dia, enquanto houver lotes, no Centro da Administração Municipal, que fica na Rua Venâncio Aires, 2.277, 1º andar. No sábado, a comercialização será no mesmo horário, mas no posto que fica em frente à Basílica da Medianeira.

Segundo a prefeitura, a escolha dos lotes – do portão do Parque da Basílica até a Rua General Osório, e na Rua Heitor Campos, entre a Medianeira e a Rua Doutor Teodorico – é feita por ordem de chegada. Conforme o superintendente de Fiscalização, Tiago Candaten, a supervisão ao comércio irregular será reforçada no dia da procissão. Pelo menos 20 fiscais do setor, além de guardas municipais e policiais da Brigada Militar, estarão na avenida e nas ruas do entorno da Basílica da Medianeira.

– Quem não comprar o lote não poderá comercializar. Tudo está sendo feito para organizar os espaços e não prejudicar a procissão. Para isso, estaremos lá para reforçar a fiscalização – garantiu o superintendente.

Foto: João Alves / Prefeitura de Santa Maria

Além disso, de acordo com a prefeitura, é proibida a comercialização de CDs, DVDs e bebidas alcoólicas no local. Ainda, quem não adquirir os lotes e vender produtos no dia, terá as mercadorias apreendidas. Segundo a Superintendência de Fiscalização, o comércio na Avenida Medianeira encerrará às 17h.