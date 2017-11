Com obra atrasada, Ponte das Tunas volta a sofrer bloqueio

Região 08/11/2017 | 18h25 Atualizada em

A troca da base de madeira da Ponte das Tunas, que liga Restinga Seca a Formigueiro, está a passos lentos. A situação revolta motoristas e moradores que dependem da travessia sobre a centenária estrutura de ferro, que cruza sobre o Rio Vacacaí.

Cena rotineira: buracos na base de madeira tornam a travessia perigosa. Reforma só avançou por 50 metros dos 200 metros da ponte Foto: Joice Naidon / Arquivo Pessoal

Na manhã desta quarta-feira, o trânsito teve de ser bloqueado para veículos. A culpa não foram as obras, que sequer estavam em andamento, mas devido a buracos na pista. As antigas madeiras já não suportam o peso dos e acabam cedendo, tornando a travessia perigosa.

- Assusta ver os buracos que há no madeiramento da ponte, a possibilidade de alguém escorregar, pisar em falso, quebrar uma perna ou uma criança, por exemplo, escapar da mão da mãe e cair no rio. Não se está livre da tragédia - afirma a professora Elaine dos Santos.

Santa-mariense é o único gaúcho selecionado para programa do Google

Indignada com o descaso com a ponte, a docente liderou um movimento nas redes sociais para pedir a atenção de deputados e do governo estadual para a situação da estrutura. Diversos moradores que dependem da travessia postaram fotos no Facebook relatando o drama de quem precisa viajar na região. Como os ônibus intermunicipais não podem cruzar pelo local, os passageiros precisam desembarcar e fazer a travessia a pé para pegar um coletivo no outro lado da ponte.

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Daer) deu início, em setembro, à troca do madeiramento da Ponte das Tunas. Contudo, o serviço, executado por uma empresa privada, só avançou por cerca de 50 metros dos 200 metros de extensão da estrutura.

Unipampa de São Gabriel busca apoios para amenizar cortes no orçamento

A reforma está inserida no Contrato de Restauração e Manutenção (Crema), que prevê a recuperação de rodovias estaduais da região de Santa Maria. O programa receberá investimentos de R$ 158 milhões. Os serviços tinham previsão de conclusão em outubro.

De acordo com uma publicação da Rádio Jornal Integração, de Restinga Seca, o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar informou que não bloqueou o trânsito no local "ficando o motorista responsável por cruzar ou não pelo local". Nesta quinta-feira, a empresa responsável pela reforma deve fazer um conserto emergencial na estrutura.

A RESPOSTA DO DAER

A assessoria e comunicação do Daer negou que os serviços na Ponte das Tunas estejam paralisados. O trabalho é lento por conta do tráfego na ponte, que não pode ficar interditado.

Idoso morre após cair de telhado em Cruz Alta

A madeira nova que está sendo implantada é produzida pelas empresas responsáveis pelo consórcio do Crema Santa Maria-Cachoeira do Sul. Conforme o material for sendo produzido, os trabalhos de substituição vão acontecendo. Contudo, o Daer não dá prazo para a conclusão dos serviços.

O Daer informou, também, que uma equipe iria ao local para a manutenção das madeiras que se romperam.





Com informações da Tribuna de Restinga