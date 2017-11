Com mais de 3,2 mil cirurgias na lista de espera, Husm amplia dias de procedimentos

Fila de espera 16/11/2017 | 09h01 Atualizada em

Para dar conta da lista de espera por cirurgias eletivas (agendadas), que chega a 3.692 pacientes, o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) conta com um novo horário e mais uma sala para a realização dos procedimentos.

Antes, as cirurgias eram feitas somente de segunda a sexta-feira, nas cinco salas disponíveis no bloco cirúrgico para cada turno. Mas, há três meses, estão sendo marcadas também aos sábados e feriados, conforme a disponibilidade dos médicos.

A iniciativa busca beneficiar, principalmente, os pacientes que aguardam por uma vaga na fila. Até então, apenas uma sala era usada para operar os pacientes de urgência, que davam entrada via pronto-socorro nos finais de semana. Agora, o setor conta com duas.

A especialidade varia conforme a demanda. Até agora, já foram operados, aos sábados, 59 pacientes em especialidades de cabeça e pescoço, traumatologia, cirurgia reparadora, marca-passo, aparelho digestivo e colonoscopia. Ontem, feriado, havia cirurgias eletivas agendadas. Para este sábado, outros procedimentos estão agendados.

Conforme o chefe da Unidade de Cirurgia Geral do Husm, Helder Ferreira de Souza, a lista de espera cirúrgica vem sendo organizada desde meados de 2010, quando foi apontado um setor para que realizasse a gestão dessas listas.

– Com o Projeto Gestão da Oferta, realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e com a consultoria de equipe especializada da Catalunha (Espanha), foram efetuadas algumas modificações a fim de melhorar a oferta de serviços e agilizar o atendimento conforme a demanda. Assim, desde janeiro deste ano, todas as especialidades cirúrgicas estão constantes em lista de espera cirúrgica, sendo possível agendamento para procedimento somente desses pacientes, conforme critérios e prioridades definidas em diretrizes – explica Elder.

Atualmente, a lista de espera por cirurgias chega a 3.692 pacientes. Veja a lista por especialidades

- Cirurgia Bucomaxilofacial – 14

- Cirurgia Cardiovascular – 81

- Cirurgia da Cabeça e Pescoço – 310

- Cirurgia do Aparelho Digestivo – 14

- Cirurgia Geral – 473

- Cirurgia Oncológica – 18

- Cirurgica Pediátrica – 21

- Cirurgia Reparadora – 303

- Cirurgia Torácica – 31

- Cirurgia Vascular – 50

- Coloproctologia – 173

- Ginecologia – 249

- Mastologia – 117

- Neurocirurgia – 7

- Neurocirurgia Pediátrica – 2

- Traumatologia e Ortopedia – 1.221

- Otorrinolaringologia – 162

- Urologia – 446

Número de cirurgias realizadas

- Em outubro de 2016, foram realizadas 547 cirurgias (urgências e eletivas)

- Em outubro de 2017, foram realizadas 639 cirurgias (urgências e eletivas)