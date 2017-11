Colisão deixa uma pessoa ferida em Santa Maria 

Trânsito 16/11/2017 | 20h37 Atualizada em

No começo da noite desta quinta-feira uma colisão entre dois carros deixou pelo menos uma pessoa ferida em Santa Maria.

Um Ford Ka e um Fox colidiram na rótula que fica no cruzamento da Avenida dos Ferroviários com a Rua Borges do Canto, na área central de Santa Maria. Com a batida, o Ka acabou capotando.

Foto: Charles Guerra / NewCo DSM

Três pessoas estavam no interior do Ka. Uma mulher, que seria passageira, ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). De acordo com testemunhas do acidente, quatro pessoas - sendo uma delas uma criança - estavam no interior do Fox, mas ninguém teria se machucado.