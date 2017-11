Cinco são condenados por assassinato de adolescente em Santa Maria 

Tribunal do Júri 13/11/2017 | 19h23 Atualizada em

Cinco pessoas foram condenadas a prisão, em regime fechado, pela morte de Geovane Dias Pereira. O adolescente foi morto em 2014, quando tinha 14 anos. Ele foi encontrado sem vida na madrugada do dia 15 de novembro no Bairro Km 3, com nove tiros e marcas de facadas no rosto.

No Tribunal do Júri da última sexta-feira, os cinco réus foram condenados por homicídio duplamente qualificado - as qualificadoras são por recurso que dificultou a defesa da vítima e tortura. Ainda cabe recurso da decisão.

A Defensoria Pública, responsável pela defesa de Leonardo Dias da Silva e Róger Graciano da Silva, disse, por meio de assessoria de comunicação, que lamenta o resultado e que vai recorrer da decisão. Segundo a defesa, nenhum dos réus tem antecedentes criminais e os acontecimentos se deram em legítima defesa.

Wiliam Costódio Lima, que é advogado de defesa dos outros três – Fernando da Silva Xavier, Luís Felipe de Lima Cavalheiro e Tiago de Lima Cavalheiro – explica que a votação foi apertada, o que, conforme Lima, sugere que a prova para a condenação era frágil.

– Nós iremos recorrer, pedindo um novo julgamento para os réus – considerou.

Fernando da Silva Xavier foi condenado a 15 anos e seis meses de prisão. Luís Felipe de Lima Cavalheiro e Tiago de Lima Cavalheiro foram condenados a 15 anos. Leonardo Dias da Silva e e Róger Graciano da Silva tiveram sentença de 14 anos. Dos cinco, três já estavam presos antes do júri popular e seguem recolhidos na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm): Fernando, Luís Felipe e Róger. Tiago e Leonardo seguem respondendo em liberdade.