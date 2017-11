Chuva pode chegar à Região Central nesta quinta

Previsão do tempo 16/11/2017 | 08h30 Atualizada em

Depois de Santa Maria registrar 36,5ºC nesta quarta-feira, a temperatura mais alta do ano, o calorão vai dar uma trégua a partir de hoje com a chegada da chuva na Região Central. Há possibilidade de temporal e vento intenso, conforme o meteorologista Gustavo Verardo.

Receita paga nesta quinta o sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2017

A temperatura deve baixar cerca de 10ºC nesta quinta. As previsões indicam mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. De quinta-feira até a metade da próxima semana, as madrugadas e manhãs devem ter temperaturas mais amenas e os dias mais quentes durante à tarde: com mínimas variando entre 11ºe 14ºC e as máximas devem ficar entre 26ºC e 28ºC.

No fim de semana, não deve chover. A previsão indica sol entre nuvens e máximas de 27ºC.

CALORÃO NO FINAL DO MÊS

Se a previsão não mudar, o calorão deve voltar no final de novembro e começo de dezembro, antecipa o meteorologista, e pode ser registrada, mais uma vez, temperatura mais alta do ano, se aproximando dos 40ºC.