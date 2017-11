Cerca de 200 clientes da Corsan estão sem água nesta sexta

Serviço 10/11/2017 | 09h45 Atualizada em

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informa que cerca de 200 moradores da região nordeste de Santa Maria estão sem água nesta sexta-feira. O desabastecimento atinge os bairros Menino Jesus, Presidente João Goulart e Dores.

Desde às 8h30min, a Corsan realiza serviço de interligação de rede de água e capeamento na Rua Senador Cassiano do Nascimento, esquina com a Rua Benjamin Constante. De acordo com a Companhia, a manutenção deve terminar por volta das 17h30min.

A normalização do abastecimento na Vila Leste, Vila Operária e parte das Dores deve ocorrer por volta das 19h desta sexta.