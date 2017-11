Campus da UFSM terá coleta de sangue nesta quinta-feira 

Solidariedade 08/11/2017 | 20h34 Atualizada em

Nesta quinta-feira, uma unidade móvel do Hemocentro Regional estará no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Das 8h às 16h, é possível doar sangue no ônibus que estará na frente do Restaurante Universitário (RU).

A iniciativa é uma parceira do Projeto Circulação - dos Programas de Educação Tutorial (PETs) - em parceria com o Hemocentro. O projeto busca envolver um número significativo de participantes nas ações de doação de sangue, plaquetas e/ou medula óssea, além de falar sobre a importância das doações e conscientizar o público para que este ato se torne efetivo e contínuo. Neste mesmo dia, também haverá doação de sangue na Universidade de Brasília.

Quem quiser doar, deve levar um documento de identificação.

O QUE É PRECISO PARA DOAR SANGUE

– Estar em boas condições de saúde

– Levar documento oficial de identidade com foto

– Ter idade entre 16 e 69 anos. Pessoas com menos de 18 anos precisam de autorização de pais ou responsáveis legais e, com mais de 61 anos, não podem doar se for a primeira vez

– Pesar 50 quilos ou mais

– Não estar em jejum

– Ter dormido pelo menos 4 horas antes da doação

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Impedimentos temporários:

– Gripe ou febre

– Gravidez

– 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana

– Ter feito tatuagem nos últimos 12 meses ou acupuntura nos últimos 3 dias

– Ter tido exposição à situação de risco para a Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas)

Impedimentos definitivos:

– Doença de Chagas ou malária

– Hepatite após os 10 anos de idade

– Ser portador dos vírus HIV (Aids), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B) e HTLV

– Uso de drogas injetáveis