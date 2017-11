Caminhada pede solução para caso de homem desaparecido em Santa Maria

Investigação 13/11/2017 | 19h20 Atualizada em

Amigos e familiares de Royce Campos, 42 anos, organizaram uma caminhada, hoje, às 20h, na Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria. O homem foi visto pela última vez no dia 1º de novembro, na Avenida Presidente Vargas, após se encontrar com um amigo. De acordo com uma prima de Campos, a caminhada é um pedido de celeridade ao caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

Os parentes e amigos devem partir, por volta das 20h, da frente da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e seguir até a frente de uma floricultura, na mesma avenida, onde ele foi visto pela última vez. Segundo Joana Simone Gonçalves, amigos foram convidados a participar da caminhada via redes sociais.

– Até o momento já tem umas dez pessoas confirmadas, porque a mãe dele comunicou várias pessoas e publicamos em redes sociais, mas quanto mais pessoas estiverem lá, melhor – comentou a prima do homem.

Ela também informou que eles vão andar munidos de cartazes com fotos de Campos, além de velas e balões brancos.

CAMINHADA

Ponto de partida - Igreja Nossa Senhora de Fátima ( Av. Presidente Vargas, 1.517)

Ponto de chegada - Floricultura Natura (Av. Presidente Vargas, 981)





Foto: Reprodução / Facebook

INVESTIGAÇÃO

Uma reportagem sobre o desaparecimento foi publicada na segunda-feira no Diário. Nela, o delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), informa que a polícia está trabalhando no caso, mas ainda sem pistas do possível paradeiro de Campos.

Informações que possam levar até o paradeiro de Campos podem ser transmitidas pelo número de telefone da polícia, 197, ou no telefone (55) 99171-5219, com a família do desaparecido.