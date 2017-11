Beber água vai além de hidratar o corpo

Hidratação 10/11/2017 | 13h55 Atualizada em

O casal Douglas e Meire Pinheiro é adepto do consumo de água, tanto no trabalho quanto nas atividades ao ar livre Foto: Charles Guerra / New Co

Você já deve ter ouvido falar que o corpo precisa de água e que o percentual varia conforme a idade e o peso. A recomendação é beber dois litros por dia, porém, o que muita gente não sabe é que tomar água é importante também para não desidratar o cérebro. A água não é apenas imprescindível para o funcionamento do corpo, mas também para o desenvolvimento da mente.

Conforme a nutricionista esportiva Andressa da Rosa Rodrigues, as pessoas não devem esperar sentir sede para beber água, já que, nesse momento, o corpo apresenta um grau inicial de desidratação. Se isso acontece com frequência, o cérebro começa a sofrer. A pouca ingestão de líquidos tem suas consequências em qualquer idade, mas, sobretudo, em crianças, atletas e idosos. A água transporta oxigênio, nutrientes, hormônios e outros componentes das células ao corpo e leva as toxinas para os rins, desintoxicando o organismo.

– É conveniente fazer isso a cada hora ou a cada 45 minutos, para nos mantermos hidratados e para que o nosso cérebro funcione a 100%. O ideal é nos mantermos hidratados ao longo do dia, e nada melhor do que beber pequenas quantidades de água, sem encher o estômago de forma exagerada. É assim que todo o organismo se harmoniza por dentro para poder render por fora – ressalta a nutricionista.

Três escolas de Santa Maria são candidatas a selo da Unesco

Andressa explica ainda que, geralmente, é possível saber quanto perde-se de líquido no corpo durante a atividade física. Antes de ir para a academia, a pessoa pode subir na balança e, assim que terminar o exercício, repetir a ação. Se houver diferença no peso, é provável que seja o resultado do que foi eliminado de água. Então, será preciso repor a quantidade perdida. Porém, para atletas, existem protocolos mais específicos.

Benefícios

A hidratação vai além de levar uma garrafa de água na mochila ou de deixá-la à vista na mesa do trabalho. Ela previne cãibras, hidrata os tendões e evita tonturas. Quanto maior o nível de desidratação, menor a capacidade de alerta e concentração: mais sonolência, fadiga e cansaço. O aprendizado e a memória podem diminuir por falta de líquidos, fundamentalmente quando o corpo sofre perdas de mais de 2%.

Segundo o neurologista Enedir Borges Teixeira, quando alguém está desidratado, apresenta menor quantidade de eletrólitos, o que leva à alteração na atividade cerebral e nos outros sistemas que participam dos processos cognitivos (capacidade para processar informação). A perda do líquido no organismo tem como consequência uma maior produção de hormônios “do estresse” e uma diminuição do funcionamento da memória e da percepção.

– A desidratação pode causar danos cerebrais, transitórios ou permanentes, na estrutura cerebral, podendo levar até à morte em casos de desidratação avançada – explica o médico.

Projeto atende 60 crianças para tratamento odontológico

Sinais apontam quando há escassez de líquido no organismo

Boca seca, dor de cabeça ou dificuldade para se expressar corretamente são apenas alguns dos sintomas que avisam sobre a escassez de água no corpo e na mente. O mal-estar geral, a tontura e a desorientação são sinais de alerta num estado superior.

Quando o cérebro está hidratado, esses fatores desaparecem. Para saber se a pessoa está bem hidratada ou não, além de beber o percentual de água indicado, existem outras causas a serem levadas em consideração. Por exemplo, analisar a cor da urina. Se é escura e concentrada, pode ser falta de líquido. Bebidas alcoólicas, refrigerantes e café causam desidratação.

Quando faz calor e, principalmente, durante a prática de exercício, é preciso aumentar a ingestão de líquidos e acrescentar sucos naturais à alimentação. Ao beber água diariamente, é possível melhorar as atividades cotidianas. A educadora física Meire Pinheiro, 37 anos, diz notar diferença no corpo quando não toma água suficiente.

Fechamento da maternidade da Casa de Saúde superlota o Husm

– No verão, costumo fazer atividades física ao ar livre todos os dias, como caminhar, correr e pedalar, mesmo dando aula de ginástica em função da profissão. Sempre carrego comigo uma garrafa de água e, quando tomo menos, noto que a boca e a pele ficam secas, o cabelo quebra. Agora, tomo em média três litros de água por dia – comenta Meire.

No exercício

Foto: Charles Guerra / New Co

Durante a reportagem, ela e o marido, Douglas Pinheiro, 38 anos, estavam praticando atividade física no Centro Desportivo Municipal. O casal notou que a maioria das pessoas estava caminhando ou correndo sem uma garrafa de água. Uma delas era o próprio companheiro de Meire. O engenheiro civil disse que tomou muito chimarrão e que acabou não levando a água, mas que dividiu com a esposa.

– Confesso que, no trabalho, eu tomo mais água, fico bastante tempo sentado e sinto necessidade de levantar e beber água. Noto que faz bem para o cérebro, mas, nos exercícios, tomo menos mesmo – reconhece Douglas.

A bancária Rita Pereira, 40 anos, comenta que, há dois anos e meio, mudou o hábito devido a um problema de saúde e, agora, toma dois litros de água por dia.

– Procuro fazer atividade física três vezes na semana e sempre carrego água. Eu sinto toda a diferença, principalmente na resistência – diz.

A bancária Rita Pereira, 40 anos, adotou novos hábitos depois de enfrentar um problema de saúde. Agora ela toma mais água e faz mais exercícios Foto: Charles Guerra / New Co

Alunos da Unifra instalam recipientes de comida e água para animas de rua

VANTAGENS

Consumir água em quantidade ideal ajuda a prevenir diversas doenças e também na manutenção do organismo. Confira:

- Previne cãibras

- Protege o coração

- Melhora o funcionamento do intestino

- Aumenta a resistência física

- Limpa o organismo

- Protege contra pedra nos rins

- Transporta os nutrientes

- Ajuda a emagrecer

- Protege os olhos

- Absorve as vitaminas

- Mantém a pele jovem

- O cérebro funcionará mais rápido

- Melhorar a concentração

- Ajuda a equilibrar o ânimo e as emoções

- Ajuda a dormir melhor

- Mantém a temperatura do corpo