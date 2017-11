Bairro Medianeira tem trânsito interrompido nesta terça-feira

Infraestrutura 06/11/2017 | 20h06 Atualizada em

Com interrupção do trânsito e alteração nas linhas de ônibus, começou, nesta terça-feira, mais uma etapa do programa de manutenção asfáltica em Santa Maria. A operação tapa-buracos começou às 9h, na rótula da Avenida Medianeira, e segue pelas avenidas Hélvio Basso e Ângelo Bolson e pela Rua Orlando Fração.

Moradores do Residencial Zilda Arns sofrem com infraestrutura do bairro

Foto: Divulgação / Arquivo Pessoal

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o acesso às ruas do entorno da rótula vai ficar bloqueado durante todo o dia. A previsão é que o trânsito seja liberado por volta das 17h. Quem estiver indo pelas avenidas Hélvio Basso ou Ângelo Bolson, não vai conseguir acessar a Medianeira. Conforme informações do secretário Paulo Roberto de Almeida Rosa, o departamento mapeou a área para definir as intervenções.

No sentido Bairro-Centro, o bloqueio acontece no trevo da Uglione, onde equipes da secretaria fazem a filtragem de veículos no local. Já no sentido Centro-Bairro, o trânsito flui normalmente, em direção à Ângelo Bolson, Orlando Fração e Hélvio Basso. Os motoristas que seguem pela Avenida Ângelo Bolson e desejam fazer a conversão para entrar na Avenida Medianeira, precisam fazer um desvio e acessar a avenida pela Rua Appel.

Veja, no mapa, os bloqueios:

Além da operação tapa-buracos, a prefeitura vai instalar a nova sinaleira na Avenida Medianeira na esquina com a Rua Heitor Campos, também pela manhã.

Segundo o secretário, a operação tapa-buracos deve prosseguir pela Rua José Barin, no Bairro Caturrita, e Avenida Independência, no Bairro Passo D’Areia, ainda sem data definida.Pela fanpage do Diário, no Facebook, leitores enviaram fotos de buracos em diferentes regiões da cidade. As imagens foram encaminhadas à prefeitura, que se comprometeu em analisá-las e organizar as prioridades de conserto.

RUAS QUE TERÃO TRÂNSITO INTERROMPIDO:

O tráfego será interrompido, a partir das 8h, nas seguintes ruas:

- Avenida Ângelo Bolson, com a Rua Dom Pedro I

- Rua Orlando Fração, com a Rua Carlos Gomes

- Avenida Hélvio Basso (retorno em frente ao Maxxi)

- Avenida Medianeira, com a Rua Visconde de Pelotas

- Avenida Medianeira, no cruzamento com a Rua Appel

- Rua Orlando Fração, no cruzamento com as ruas Gentil Rocha, Dário Cassenote e Rua C

MUDANÇAS NAS LINHAS DE ÔNIBUS

A partir das 9h, os veículos do transporte coletivo terão rotas alternativas. Confira as alterações:

Linha Santos

No sentido Centro-bairro, segue pela Avenida Medianeira, ingressa na Rua Visconde de Pelotas e segue pela Avenida Presidente Vargas, ruas Carlos Gomes, Orlando Fração, Maria Francisca da Conceição, Carlos Uhr, Avenida Hélvio Basso e retornando ao seu itinerário normal

No sentido bairro-Centro, terá o itinerário alterado a partir da BR-287 para a BR-158, passando pela Travessa Moreira, Rua Orlando Fração, Rua Carlos Gomes, Avenida Presidente Vargas, Rua Appel e retornando ao seu itinerário normal

Linha Urlândia

No sentido Centro-bairro, segue pela Avenida Medianeira, ingressa na Rua Visconde de Pelotas, segue pela Avenida Presidente Vargas, ruas Carlos Gomes e Orlando Fração, retornando ao seu itinerário normal

No sentido bairro-Centro, terá o itinerário alterado a partir da BR-287 para a BR-158, Travessa Moreira, Rua Orlando Fração, Rua Carlos Gomes, Avenida Presidente Vargas, Rua Appel e retornando ao seu itinerário normal

Linha Medianeira Carlos Hur

No sentido Centro-bairro, segue pela Avenida Medianeira, ingressa na Rua Visconde de Pelotas, Avenida Presidente Vargas, ruas Carlos Gomes, Orlando Fração, Maria Francisca da Conceição e Carlos Hur, retornando ao itinerário normal

No sentido bairro-Centro, o itinerário muda entre as avenidas Presidente Vargas e Ângelo Bolson, seguindo pela Presidente Vargas, Rua Appel, Avenida Medianeira e itinerário normal

Linha Ipiranga

No sentido bairro-Centro, terá o itinerário alterado do cruzamento da Rua Dom Pedro I com a Avenida Ângelo Bolson para a Rua Dr. Zamenoff, Rua Appel, Avenida Medianeira e segue seu itinerário normal

Linhas Passo das Tropas, Minuano, Lorenzi, Paua Pique, Capivara, Passo do Verde e Santa Flora

No sentido Centro-bairro, terão os itinerários alterados a partir do cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Ângelo Bolson, passando pela Avenida Presidente Vargas, ruas Carlos Gomes, Orlando Fração, Maria Francisca da Conceição, Carlos Uhr e Avenida Hélvio Basso, retornando ao seu itinerário normal

No sentido bairro-Centro, terão os itinerários alterados a partir da BR-287 para a BR-158, Travessa Moreira, Rua Orlando Fração, Rua Carlos Gomes, Avenida Presidente Vargas e retornando ao seu itinerário normal

Linha Circular Sul

Terá itinerário alterado a partir do cruzamento das avenidas Presidente Vargas e Ângelo Bolson, passando para a Avenida Presidente Vargas, Rua Appel, Avenida Medianeira e retornando ao seu itinerário normal

Linha Circular UFSM

O itinerário muda a partir do cruzamento das avenidas Liberdade e Ângelo Bolson, passando para a Rua Tuiuti, avenidas Borges de Medeiros e Presidente Vargas, Rua Appel, Avenida Medianeira, retornando ao itinerário normal