Atividades sobre produção audiovisual em séries estão com inscrições abertas

Na próxima semana, em Santa Maria, a TV OVO realiza duas atividades dedicadas à produção audiovisual em séries. Um debate e um workshop propõem discutir sobre os conteúdos tanto para internet quanto para televisão, a partir da demanda de conteúdos audiovisuais independentes brasileiros e do avanço nas plataformas de streaming.

Nos dias 17 e 18 será realizado o workshop Criação de Webséries, ministrado pelo roteirista, produtor, sócio da Coelho Voador e um dos idealizadores do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa), Leonardo Garcia. A atividade vai abordar gêneros e formatos, construção de personagens, conflitos, tom e ritmo para propostas seriadas.

As inscrições para o workshop, que acontece das 9h30min às 12h e das 14h às 17h30min no sábado e domingo, na sede da TV OVO (Rua Floriano Peixoto, 267), vão até o dia 16, neste link. A taxa custa R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), e deve ser paga na TV OVO

Já na noite do dia 17, às 19h, no Salão de Atos do Conjunto I da Unifra (Rua dos Andradas, 1.614), será realizado o colóquio Produção Audiovisual em Série. Quem participa do debate é a diretora, roteirista, produtora executiva e integrante da Casa de Cinema de Porto Alegre, Ana Luiza Azevedo, e Leonardo Garcia. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever até dia 16 neste formulário.

O colóquio e o workshop integram o projeto Narrativas em Movimento, que têm financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Santa Maria.