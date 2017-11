Até o final do mês, atendimentos gerais estão garantidos na Casa de Saúde 

Pagamentos atrasados 15/11/2017 | 11h29 Atualizada em

Os atendimentos à população (exceto na maternidade) na Casa de Saúde de Santa Maria estão mantidos, pelo menos até o final do mês. Na noite de ontem, ocorreu uma assembleia para que a direção do hospital apresentasse oficialmente duas propostas aos médicos, que estão com salários atrasados.

A primeira proposta, que não foi revelada ao Diário até o momento, foi apresentada aos médicos da maternidade, que estão em greve desde o começo do mês. A segunda, para os médicos das outras especialidades, que também estão com os salários atrasados, mas não paralisaram as atividades ainda.

Casa de Saúde fará proposta para por fim à greve de médicos e manter serviços funcionando

Dos 50 médicos tercerizados, 10 estavam presentes e votaram para que os serviços que seguem sendo feitos continuem até o dia 30 de novembro, quando será feito um novo acordo entre eles e a direção do hospital. Já os obstetras e ginecologistas da maternidade irão analisar a proposta apresentada e elaborar um novo contrato.

– Ontem, a direção a presentou a proposta financeira para nós. Dos seis médicos, estavam três, então vamos nos reunir para analisar e entregar para a direção um novo contrato. A gente só vai voltar quando tiver um contrato novo. Por isso, a maternidade permanece fechada – afirma o médico ginecologista e obstetra da maternidade Manoel Souza Júnior.

Maternidade da Casa de Saúde não tem data para retomar atendimentos

Ainda conforme Manoel, isso pode demandar alguns dias, mas a ideia é que ambas as partes se acertem até o prazo dado pela Casa de Saúde. A empresa Servimed, responsável pela contratação dos médicos irá elaborar o novo contrato. O médico comenta que ainda não foi pago o salário do mês de julho para os profissionais da maternidade, diferentemente do que foi informado pela direção do hospital.

Na manhã desta quarta-feira, o Diário tentou contato telefônico com a direção da Casa de Saúde, mas não foi atendido.