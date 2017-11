Artistas gravam vídeo em apoio à campanha de arrecadação do Memorial da Kiss

Para que não se repita 05/11/2017 | 17h06 Atualizada em

Faltando 20 dias para o fim da campanha de arrecadação para o Memorial às Vítimas da Kiss, atores, cantores e personalidades do mundo do futebol manifestaram, em vídeo, o apoio aos familiares das vítimas. Até agora, a campanha já arrecadou pouco mais de R$ 80 mil. Entretanto, o valor ainda não é suficiente para dar continuidade ao projeto de construção do memorial, que tem a meta mínima para arrecadação de R$ 150 mil.

Fachada da boate Kiss ganha novo grafite

Entre os artistas que apoiam a campanha, estão as cantoras Ivete Sangalo – que se apresentou em Santa Maria na última sexta-feira, no Parque da Medianeira – e Marília Mendonça, os globais Nicette Bruno, Laura Cardoso e Carmo Dalla Vecchia, e o ex-jogador da seleção brasileira Zico.

Confira os vídeos em demonstração de apoio logo abaixo:

Ivete Sangalo:

Laura Cardoso:

Marília Mendonça:

Nicette Bruno:

Zico:

Carmo Dalla Vecchia:

Para doar, é necessário acessar a página da campanha online e selecionar o valor que você deseja destinar à campanha. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou via pagamento online. A campanha segue até o dia 25 de novembro.

COMO CONTRIBUIR

Formas de contribuição

– Pessoas físicas ou jurídicas podem doar utilizando a plataforma de financiamento coletivo disponível no site. Clique aqui para acessar

– Ao acessar a página, o doador deve clicar em "Apoiar este projeto" e escolher o valor desejado para a doação

– O pagamento será feito com cartão de crédito ou Moip (pagamento online). Há ainda a possibilidade de emitir boleto bancário

– As doações são declaráveis no Imposto de Renda e, dependendo do valor, o doador poderá ter direito a uma recompensa

– Mais informações aqui