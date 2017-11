Alunos da Unifra instalam recipientes de comida e água para animas de rua

Iniciativa 09/11/2017 | 18h28 Atualizada em

Foi por meio de uma iniciativa de quatro acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano (Unifra) que os animais de rua ganharam bebedouros e comedouros nesta quarta-feira, em dois pontos de Santa Maria.

— Esse projeto está sendo desenvolvido na disciplina de Projeto Experimental II, orientado pelo professor Fernando Codevilla. A gente escolheu uma forma de ajudar os animais de rua, já que Santa Maria está tendo cada vez mais animais abandonados – explica Brunno Salgado, um dos integrantes do grupo formado também pelos estudantes Kauê Zago, Matheus Maia e Rafaela Milani.

Acadêmicos de Publicidade e Propaganda da Unifra (da esquerda para a direita) Kauê Zago, Rafaela Milani, Matheus Maia e Brunno Salgado Foto: Focinhos de Rua / Divulgação

Os comedouros e bebedouros foram desenvolvidos com canos de PVC. Na quarta-feira, os recipientes foram instalados na Praça dos Bombeiros e na Alberto Pasqualini. Eles estão identificados com adesivos e com uma placa que explica o projeto. Na próxima semana, os conjuntos serão instalados na esquina da Igreja do Rosário e na praça em frente ao Monet.

Trabalho voluntário começou com um convite há quase 3 décadas

Neste mês, o grupo fará a manutenção, levando água e ração para os recipientes. Mas a ideia é que a comunidade cuide dos conjuntos.

O projeto precisa de doação de canos, curvas e joelhos de PVC para construir mais comedouros e bebedouros. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pela página no Facebook do Focinhos de Rua.