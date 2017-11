Agentes da Susepe da região fazem curso avançado de intervenção prisional

Aperfeiçoamento 04/11/2017 | 17h31 Atualizada em

Com armas empunhadas e postura atenta, o grupo chegava em fila, formava um paredão humano e gritava com voz firme: "fundo, fundo, fundo". O ato, repetidamente treinado, simulava o trabalho de agentes da Susepe em adequadas ações de intervenção prisional durante um curso ministrado pelo Centro de Orientação e Especialização (Coesp), nesta quinta e sexta-feira, na Sociedade Concórdia Caça e Pesca (Socepe), em Itaara. Custeado 100% pelos alunos, essa já a segunda etapa das aulas. Em abril deste ano, ocorreu o módulo básico e, neste mês, o módulo avançado, com aulas teóricas e práticas.

O encontro que contou 25 alunos – 20 homens e cinco mulheres –, entre eles, agentes do Presídio Regional e Penitenciária Estadual Santa Maria (Pesm), de casas prisionais de Agudo, Venâncio Aires, Charqueadas e Caxias do Sul, além cinco instrutores: quatro que também têm longa carreira junto Susepe e uma enfermeira especializada em resgate.

Segundo os instrutores, a aplicabilidade do curso impacta diretamente na rotina dos agentes, bem como em momentos de brigas isoladas ou rebeliões. O curso abrange técnicas de intervenção prisional, Atendimento Pré-hospitalar Tático( APH) – em casos de socorro ou isolamento de colegas feridos em conflitos–, uso de escudos, progressão em área crítica, tomada tática de galerias e pátios e, sobretudo, profissionalismo.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

– Técnica qualquer um aprende. Mas, ensinamos a pensar melhor com o uso diferenciado da força. A melhor resposta não, necessariamente, é a mais violenta, mas a que garante a segurança do agente e do apenado – garante um dos instrutores, Janderson Carvalho da Costa.

Conforme o Coesp, outros setores de segurança da cidade manifestaram interesse e devem receber cursos nos próximos meses.