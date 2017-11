Adolescente suspeito de assassinar duas pessoas é apreendido em Santa Maria

Investigação 16/11/2017 | 11h27 Atualizada em

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira em Santa Maria. Ele é suspeito de dois homicídios que aconteceram este ano na cidade.

De acordo com o delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), o adolescente confessou o assassinato de Luiz Vanderlei dos Santos Rodriguez, de 50 anos, e de Diego Oliveira de Souza, 26 anos, que aconteceram no dia 17 de janeiro e 22 de agosto, respectivamente. A motivação para ambos os crimes seria desavença entre o adolescente e as vítimas, conforme o delegado.

O adolescente foi apreendido na casa onde morava, na Vila Pôr do Sol, e será encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santa Maria.

OS CASOS

No dia 17 de janeiro, por volta das 17h, Luiz Vanderlei dos Santos Rodriguez, de 50 anos, foi morto com um golpe de facão na região do pescoço. Ele foi encontrado pela polícia caído perto das baias dos cavalos.

Já no dia 22 de agosto, Diego Oliveira de Souza, de 26 anos, atingido por disparos de arma de fogo e golpes de faca na Rua Jacuí, na Vila Pôr do Sol, por volta das 19h30min. Ele ficou internado em estado grave por seis dias no Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu e morreu no dia 28 de agosto.

Esses foram o 3º e o 45º homicídios registrados neste ano na cidade.