Adolescente está desaparecido desde quinta em Santa Maria

Um adolescente de 12 anos está desaparecido desde o final da tarde de ontem, em Santa Maria. Segundo familiares, Diogo Bueno Dorneles teria saído de casa, na Vila Natal, por volta das 19h e, depois disso, não foi mais visto. A mãe dele, Adriane Bueno, registrou ocorrência na Polícia Civil nesta sexta-feira.

De acordo com a mãe, Diogo teria saído por volta das 19h. Ele estava em casa junto com o pai, que saiu para buscar a mulher no trabalho. O garoto ficou sozinho em casa e, quando os pais retornaram, não encontraram o adolescente. Uma vizinha disse à família que teria visto Diogo saindo de casa com uma mochila preta. Entretanto, segundo Adriane, o garoto nunca havia sumido antes.

A mãe conta que, quando ficou em casa, Diogo usava uma bermuda camuflada cinza, uma camiseta verde clara e um boné cinza com verde quando saiu de casa. Quem tiver qualquer informação sobre o adolescente precisa comunicar imediatamente à Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência do desaparecimento do garoto.