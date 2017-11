Ações de prevenção marcam o mês mundial de combate ao câncer de próstata 

Prevenção 10/11/2017 | 16h26 Atualizada em

Com o intuito de estimular a população masculina a cuidar da saúde e quebrar os paradigmas em relação às consultas médicas, a campanha Novembro Azul busca chamar atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse é o tipo de câncer mais comum entre os homens, que causa a morte de 28,6% da população masculina e que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido à doença, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O movimento internacional Moustache November (Movember), traduzido como "novembro de bigode", surgiu em 2004, na Austrália, para levantar fundos contra o câncer de próstata. No Brasil, o Instituto Lado a Lado (organização de promoção de saúde) começou a fazer campanhas de conscientização sobre o câncer de próstata em 2008, com a campanha “Um toque, um drible”. A iniciativa teve apoio da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e, com isso, surgiu mais um Novembro Azul.

Mais do que alertar para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a campanha quer, cada vez mais, conscientizar os homens a cuidarem do próprio bem-estar. Como forma de prevenção, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) vão promover ações de conscientização em Santa Maria. A maioria dos locais fará ações dentro dos seus horários de atendimento, basicamente com orientações de saúde, consultas e exames.

O mês de novembro foi escolhido por conta do Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, comemorado em 17 de novembro.

UBS Ruben Noal

- A Unidade promoverá, no dia 25 de novembro, ações voltadas ao Novembro Azul e, também, ao Outubro Rosa. Intitulada de “Feira de Saúde”, as atividades serão realizadas das 8h às 18h. Serão ofertados à comunidade coleta de preventivo de câncer do colo do útero, solicitação de mamografia, confecção de cartão SUS, testagem rápida para HIV e Sífilis, pesagem dos beneficiários do programa bolsa família, verificação de pressão, realização de teste de glicose, orientações quanto à tuberculose, hanseníase e tabagismo, e avaliação da saúde do homem.

ESF Maringá

- Neste sábado, o local estará apoiando um evento da comunidade, das 14h às 17h30min, divulgando o dia alternativo de consultas. No dia 23 de novembro, a ESF disponibilizará um turno alternativo de atendimento aos homens. As consultas serão realizadas das 17h às 20h. Nesse dia, também serão realizadas ações educativas em sala de espera, no horário de funcionamento da unidade, com temática voltada à saúde do homem, com roda de conversa sobre o autocuidado, promoção de saúde e qualidade de vida (incluindo saúde mental), prevenção dos principais agravos causadores de mortalidade (diabetes, hipertensão, câncer de próstata e outros, além de causas externas).

UBS Joy Betts

- Serão realizadas atividades durante a semana, em sala de espera, no horário de funcionamento. Serão feitas orientações de Saúde (sobre hipertensão e diabetes), distribuição de material informativo (sobre o câncer de próstata, importância de ir ao médico, entre outras ações) e solicitação de exames (de sangue, para verificar possíveis alteração na próstata) com posterior avaliação pelo médico. Também serão oferecidos testes rápidos. Além disso, a UBS promoverá um “Dia D”, em 16 de novembro, quando serão realizados agendamentos exclusivo para consultas médicas do homem. Também serão feitas ações de cuidado com a saúde, roda de conversa e solicitação de exames. A atividade será realizada a partir das 13h30min. Os agendamentos iniciaram na sexta-feira (10), diretamente na unidade.

UBS Oneyde de Carvalho

- A Unidade está concluindo a programação, que deve inicia na próxima semana. Serão realizadas ações em sala de espera, durante horário de funcionamento da Unidade, com oferta de testes rápidos, ação de autocuidado na saúde do homem, orientações e solicitação de exame via protocolo.

ESF Bela união

- Promoverá atividades em sala de espera, durante o horário de expediente da unidade. Serão realizadas ações em diferentes dias da semana, com roda de conversa e coleta de exames (de sangue, para verificar possíveis alteração na próstata).

UBS Kennedy

- As atividades serão realizadas em horário de expediente e abordarão a saúde do homem, orientações sobre o câncer de próstata, diabetes e hipertensão. Também serão ofertados testes rápidos.

ESF Alto da Boa Vista

- Serão realizados, ao longo do mês, atendimentos focados nos homens, com oferta de exame e ações de orientação em grupo na unidade, durante a sala de espera.

ESF Santo Antão

- Serão realizadas ações ao longo do mês, no horário de expediente da unidade, com atendimento médico, ações em sala de espera, solicitação de exame para rastreio do câncer de próstata e orientações de questões relacionadas a saúde.

UBS Floriano Rocha

- A Unidade dedicará o dia 17 de novembro aos cuidado dos homens, tentando direcionar a maioria dos atendimentos a esse público. Serão feitas também, nesse dia, ações em sala de espera, falando sobre o câncer de mama e de próstata, alcoolismo e palestras. As atividades serão realizadas na data no horário normal de funcionamento da unidade.

UBS Waldir Mozzaquatro

- Realizará ações educativas durante a semana, com temas relacionados à importância da prevenção e do autocuidado para o homem com idade superior aos 50 anos, doenças nessa faixa etária, além da solicitação de exame para diagnóstico.