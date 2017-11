Acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferida na BR-392

Trânsito 02/11/2017 | 12h30 Atualizada em

Um acidente entre um Gol e um ônibus, nesta quinta-feira, deixou uma mulher, de 32 anos, ferida na BR-392, em Santa Maria. A colisão aconteceu por volta da meia-noite, no km 347 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista dirigia o Gol, com placas de Porto Alegre, no sentido São Sepé-Santa Maria, no momento em que colidiu com o ônibus, com placas de São Sepé, que trafegava no sentido contrário. O gol era tripulado pela motorista e por um cachorro, que não ficou ferido. No ônibus estava apenas o motorista, de 43 anos, que não teve ferimentos graves. Os nomes não foram divulgados pela PRF.

A motorista foi encaminhada para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) e transferida, durante a madrugada, para o Hospital de Caridade. Ela está estável.