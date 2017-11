Acidente deixa duas pessoas feridas em Cruz Alta

Região 01/11/2017 | 09h03 Atualizada em

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no início desta manhã, em Cruz Alta. A colisão, que aconteceu por volta das 7h40min, envolveu uma Ecosport, um Palio e um Focus, todos com placas de Cruz Alta, no Centro da cidade.

Conforme a Brigada Militar, o Palio trafegava na Rua Pinheiro Machado e tentava entrar no pátio de um posto de combustíveis. O Focus, que estava atrás do Palio, tentou desviar e colidiu com a Ecosport, que estava no sentido contrário.

Dois ocupantes do Focus ficaram feridos, foram socorridos pela ambulância e levados ao Hospital São Vicente de Paulo com lesões graves. Os nomes dos feridos não foram divulgados pela BM.

O trânsito chegou a ficar em meia pista na Rua Pinheiro Machado, mas já foi normalizado.