Abertas as inscrições para mostra de cinema e direitos humanos em Santiago

Região 02/11/2017 | 10h50 Atualizada em

O CineClio Cineclube Santiaguense, ligado à Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Santiago, está com inscrições abertas para a Mostra de Cinema e Direitos Humanos. O prazo vai até o dia 16.

O evento ocorrerá entre os dias 16 e 18 de novembro, na URI. A mostra celebra, há mais de uma década, o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948.

A atividade em Santiago integra a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, criada para apresentar obras audiovisuais que discutem temas atuais de direitos humanos no mundo. Além das capitais, ela será realizada em mil espaços culturais pelo Brasil e no Exterior, incluindo Santiago.

As inscrições podem ser feitas no CineClio, no Diretório Central de Estudantes (DCE) e no Projeto Aprendizado Jurídico, na URI. A atividade totaliza carga horária de 20 horas, com certificado aos participantes. O evento contará com exibição dos filmes pelos organizadores da mostra, seguidos de debates críticos com os convidados.