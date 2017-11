56ª Expojuc divulga shows para dezembro

Região 12/11/2017 | 14h00 Atualizada em

A coordenação da 56ª Expojuc de Júlio de Castilhos divulgou nesta sexta-feira a nova programação do evento, que ocorrerá em dezembro. Houve mudança no show principal, que trará a volta à cidade da dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano. Leonardo e Eduardo Costa com o espetáculo Cabaré não virão mais.

Programada para outubro, a feira industrial, comercial e de serviços foi adiada devido ao temporal do mês passado, que causou muitos estragos em Júlio de Castilhos, inclusive na sede do evento, o Parque de Exposições Miguel Walhrich Filho. Apesar da troca do show nacional, a nova Expojuc 2017, marcada para 14 a 17 de dezembro, segue com 95% da programação que já havia sido anunciada.

Segundo o presidente da Associação Expojuc, Júlio Cesar Batistella, mais de 440 expositores do agronegócio, comércio, indústria e serviços estarão presentes nesta edição. No palco, também estão confirmados os shows da estrela Naiara Azevedo, da dupla Munhoz e Mariano e do cantor nativista Mano Lima.

– Com todo o transtorno, conseguimos refazer o evento com a mesma qualidade de sempre – afirma.

Segundo Batistella, foi difícil reprogramar os shows. No caso de Leonardo, a sua agenda já está cheia em dezembro na Bahia. Já Cesar Menotti e Fabiano, que vão cantar para o público no primeiro dia da feira, a confirmação da presença na Expojuc só ocorreu na sexta-feira.

FEIRA PODE SER REALIZADA EM MARÇO

O prejuízo com o temporal de 19 de outubro no Parque de Exposições chega a R$ 100 mil. O local está em obras para reforma de telhado e das redes elétrica e hidráulica. Júlio Batistella revela que, nos últimos quatro anos, a Expojuc soma R$ 300 mil de prejuízos devido a imprevistos com o tempo, como ventanias e chuvas fortes, comuns durante a primavera no Estado. Por isso, a coordenação do evento já começa a estudar uma alternativa, que é a troca de data para as próximas edições. O mês mais provável seria março, quando o clima é mais ameno. Se aprovada, a mudança passará a valer para a edição de 2019.

Para este ano, apesar da mudança de data, poucas pessoas que já haviam comprado ingresso para o evento em outubro pediram restituição do valores. A previsão segue de um público de 130 mil pessoas circulando nos quatro dias de feira em dezembro.

FEIRA MUSICAL

Confira os shows da Expojuc 2017, que ocorrerá de 14 a 17 de dezembro:

_ Cesar Menotti e Fabiano

Dia 14

_ Naiara Azevedo

Dia 15

_ Munhoz e Mariano

Dia 16

_ Mano Lima

Dia 17

INGRESSOS

De R$ 10 a R$ 120, conforme o show (mais taxas de compra pela internet), à venda no site da Expojuc.