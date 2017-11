38 famílias de São Sepé recebem as chaves da casa própria

Região 18/11/2017 | 12h26 Atualizada em

Pelo menos 38 famílias de São Sepé ganharam um novo lar na semana que passou. Na última quarta-feira, elas receberam oficialmente as chaves das moradias do novo loteamento, localizado às margens da Avenida Marechal Idelfonso de Moraes.

Loteamento residencial está localizado na Avenida Marechal Idelfonso de Moraes Foto: Leandro Ineu / Prefeitura de São Sepé

Autoridades municipais, estaduais e profissionais ligados ao empreendimento participaram da cerimônia de entrega. Entre elas, o secretário de Obras do Estado, Fabiano Pereira, e representantes do Sicredi se somaram ao prefeito e vice-prefeito municipal, secretários e vereadores.

13 entidades representam a região na final do Enart

Durante sua manifestação, a secretária de Assistência e Habitação Social, Flávia Machado, lembrou da história de muitas das famílias as quais acompanhou nos últimos meses.

– A gente acaba sendo tomada pela emoção, em ver que essas pessoas estão tendo mais dignidade a partir de hoje – destacou.

O morador Sergio Melgareco falou em nome dos demais beneficiados. Ele agradeceu a oportunidade e disse que os novos residentes irão cuidar do novo espaço.

O presidente da Câmara de Vereadores, Eto Vargas (PP), lembrou dos esforços dos gestores municipais com os diversos desafios que a obra enfrentou. O tema também esteve na fala do prefeito Léo Girardello (PP). Ele disse que, mesmo após momentos de agonia, o dia da entrega estava recompensando os profissionais que trabalharam para o loteamento virar realidade e, principalmente, as famílias beneficiadas.

Aprovados no concurso da prefeitura de Jaguari têm 10 dias para se apresentar

Fabiano Pereira enfatizou os esforços do Executivo estadual em buscar melhorias para a população e salientou novos investimentos do governo em São Sepé, como a aguardada barragem do ponto de captação da Corsan. Ele disse que assinará a ordem de serviço das obras até o final do ano.

O loteamento ainda deve ganhar melhorias estruturais nos próximos dias.

* Com informações da prefeitura de São Sepé