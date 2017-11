 15ª Cavalgada Maneco Pedroso ocorre neste final de semana em Santa Maria

Tradicionalismo 18/11/2017 | 11h25 Atualizada em

A Confraria de Cavaleiros e Resgate Histórico "Sangue Farrapo" e o CTG Taylor Fagundes promovem, neste sábado e domingo, a 15ª Cavalgada Maneco Pedroso. O evento busca resgatar a memória de Manoel dos Santos Pedroso, denominado historicamente como o "Conquistador das Missões", por ter, em 1801, expandido as fronteiras portuguesas até o Rio Uruguai, na região onde hoje fica São Borja. Sua trajetória foi reconhecida, em Santa Maria, pela Lei Municipal nº 5.297, de 14 de abril de 2010.

A programação começa sábado, às 12h30min, com a concentração no CTG Bento Gonçalves. Em seguida, tem início o deslocamento com saída para as ruínas da Fazenda Sarandi, no Campo de Instrução de Santa Maria (Cism). As atividades prosseguem até domingo (veja a programação no quadro abaixo).

Desde 2010, a cavalgada faz parte do calendário de eventos de Santa Maria.

Os feitos de Pedroso e seu pai, que foi tenente da Comissão Demarcadora de Limites entre Portugal e Espanha, durante o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, serão lembrados ao longo da cavalgada, que percorrerá cerca de 24 km, desde o Cism até o Largo Maneco Pedroso, em frente ao campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

Sábado

12h30min – Concentração no CTG Bento Gonçalves

13h – Início do deslocamento

14h15min – Passagem pelo portão do Cism

16h – Comemorações e descanso nas ruínas da casa de Maneco Pedroso

16h15min – Reinício do percurso em direção a São Valentim

18h – Chegada à Pousada dos Carreteiros, na Colônia Toniolo

20h – Saudação aos cavaleiros, jantar, tertúlia e pernoite

Domingo

7h – Reinício da cavalgada, em direção à BR-158

10h – Ato cívico no Largo Maneco Pedroso (em frente à Ulbra)

12h30min – Almoço e, logo após, encerramento no CTG Taylor Fagundes