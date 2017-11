11 concursos estão com inscrições abertas no Estado

Concursos 17/11/2017 | 09h05 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários vão até R$ 18.895,71. Confira, abaixo, as informações sobre as vagas e as datas de encerramento das inscrições.

Prefeitura de Pelotas

Inscrições – Até segunda-feira, pelo site legalleconcursos.com.br

Cargos – 80 vagas para guarda municipal

Remuneração – R$ 1.718,75

Carga horária – 36 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 107,17

Data da prova – 17 de dezembro

Edital

Prefeitura de Arroio dos Ratos

Inscrições – Até segunda-feira, de forma presencial, na sede do município (Largo do Mineiro, 195, sala de inscrições), das 12h30min às 16h30min

Cargos – Monitor e cozinheiro

Remuneração – R$ 908,48 e R$ 1.090,19

Carga horária – 40 horas semanais

Taxa de inscrição – De graça

Data da prova – Análise de currículos

Edital

Prefeitura de Flores da Cunha

Inscrições – Até segunda-feira, pelo site fundatec.org.br

Cargos – Mecânico, motorista, operador de máquinas, agente administrativo e agente de trânsito, auditor tributário; médico – clínico geral; veterinário; e professores das áreas de artes, ciências, educação física, geografia, história, matemática e educação infantil

Remuneração – R$ 65 (nível fundamental), R$ 85 (nível médio) e R$ 105 (nível superior)

Carga horária – 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 1.349,53 e R$ 1.542,21

Data da prova – Entre os dias 16 e 17 de dezembro

Edital

Brigada Militar e Corpo de Bombeiros

Inscrições – Até segunda-feira, pelo site fundatec.org.br

Cargos – Há 4.550 vagas para soldados

Remuneração – R$ 3.760,54

Carga horária – 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 80

Data da prova – 17 de dezembro

Edital



Prefeitura de Canoas

Inscrições – Até quinta-feira, pelo site fundacaolasalle.org.br/concursos

Cargos – Técnico em educação básica, técnico de apoio a educação básica e professor de educação básica (história)

Remuneração – R$ 2.107,17 a R$ 4.214,34

Carga horária – 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 65 (nível médio) e R$ 115 (nível superior)

Data da prova – 17 de dezembro

Edital

Prefeitura de Santa Maria

Inscrições – Até quinta-feira, pelo site objetivas.com.br

Cargos – Auditor, cardiologista, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, epidemiologista, ESF, gastroenterologista, ginecologista, ginecologista e obstetra, infectologista, neurologista, pediatra, psiquiatra e radiologista

Remuneração – R$ 3.402,96 a R$ 11.294,32

Carga horária – 20 ou 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 110

Data da prova – 17 de dezembro

Edital

Colégio Politécnico da UFSM

Inscrições – Até sexta-feira, pelo site coral.ufsm.br/concurso

Cargos – Professor das áreas de Arquitetura e Urbanismo, e Agronomia

Remuneração – R$ 4.455,22

Carga horária – Dedicação exclusiva

Taxa de inscrição – R$ 111

Data da prova – Entre 27 de dezembro de 2017 a 26 de fevereiro de 2018

Edital

Prefeitura de São José das Missões

Inscrições – Até 26 de novembro, pelo site scconcursos.com.br

Cargos – Auditor de controle interno, agente tributário, assistente social, atendente, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico, gari, jardineiro, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, monitor do pim, monitor escolar, motorista, operador de máquinas ii, operário, pedreiro, psicólogo, servente, técnico agrícola, técnico eletricista, técnico de enfermagem, técnico em informática, vigilante, visitador do pim, agente comunitário de saúde, agente de endemias, professor de educação infantil, professor de anos iniciais, professor de ciências biológicas, professor de educação física, professor de história ou geografia, professor de língua portuguesa, professor de língua inglesa e professor de matemática.

Remuneração – R$ 937 a R$ 7.695

Carga horária – 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 100 (nível fundamental), R$ 150 (nível médio/técnico) e R$ 175 (nível superior)

Data da prova – 10 de dezembro

Edital

Universidade Federal de Santa Maria

Inscrições – Até 27 de novembro, pelo site portal.ufsm.br/concursos

Cargos – Professor visitante para as áreas de Pesquisa Operacional e Sistemas Aeroespaciais

Remuneração – R$ 18.895,71

Carga horária – Dedicação exclusiva

Taxa de inscrição – R$ 100

Data da prova – Análise de reconhecimento de competência e de currículo

Edital



Prefeitura de Vista Gaúcha

Inscrições – Até 30 de novembro, pelo site scconcursos.com.br

Cargos – Engenheiro civil, encarregado de manutenção, farmacêutico, monitor de creche, motorista de caminhão, motorista de ônibus ou similares, nutricionista, operador de máquina rodoviária, professor séries finais – (língua portuguesa/inglesa, ciências , educação física), técnico em enfermagem, técnico em informática, tesoureiro, agente comunitário de saúde, agente monitor do pim e agente visitador do pim.

Remuneração – R$ 926,61 a R$ 3.515,92

Carga horária – 20 a 40 horas semanais

Taxa de inscrição – R$ 60 a R$ 100

Data da prova – 17 de dezembro

Edital